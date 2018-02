Dit is waarom 'een gang gevuld met paard' grappig overkomt

Het gaat om de zinsnede 'Nog geen seconde later was haar gang gevuld met paard'. In deze passage wordt het telbare woord 'paard' gebruikt als een niet-telbaar woord, en dat geeft ook een - zij het subtiel - komisch effect.

Zelfstandige naamwoorden zijn meestal uitsluitend telbaar ('tafel,' 'paard,' 'fout') of uitsluitend niet-telbaar ('melk,' 'stroop,' 'liefde'). Bij de eerste soort kun je telwoorden gebruiken en een meervoudsuitgang en verschijnt er in het onbepaalde enkelvoud het lidwoord 'een'. Bij de tweede soort heb je dat allemaal niet.

Meestal kun je de woorden ook in de andere categorie gebruiken, maar dan ontstaat er een betekeniseffect. Als je een niet-telbaar woord telbaar gebruikt, dan krijg je een soort-betekenis ('We hebben wel vijf stropen in de winkel') of het gaat om eenheden (vaak in de horeca): 'Doe mij twee cola's en drie sappen.' In het laatste geval maak je er meestal een verkleinwoord van ('Twee biertjes') of je laat de meervoudsuitgang weg ('Vier koffie en drie thee').

Je kunt ook een telbaar woord niet-telbaar gebruiken. Vaak heb je dan het effect dat het om een verspreiding in stukjes gaat ('Er zit appel in,' of 'Overal lag kip'), en meestal betreft het ook nog voedsel ('Er zit appel in de sla'). Daarom komt 'een gang gevuld met paard' grappig over.

Ook een taalvraag? Mail p.a.coppen@let.ru.nl.

In de taalrubriek worden grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hier meer afleveringen.