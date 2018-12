Dit aangrijpende koningsdrama houdt de vaderlandse geschiedenis levend

“Maak het kort”, riep Johan van Oldenbarnevelt in 1619 vlak voor zijn hoofd op het schavot werd afgehakt door de beul. Het is de apotheose van een oer-Hollands koningsdrama, maar wie kent het nog? Welke geschiedenisleraar gaat er nog uitgebreid op in?

Opkomst en ondergang

Theatergroep Aluin vreest zo goed als niemand, en is daarom in dit hoofdstuk van de vaderlandse geschiedenis gedoken: de opkomst en ondergang van het wonderduo, stadhouder Maurits en Johan van Oldenbarnevelt, de raadspensionaris die van een aantal losse gewesten één staat wist te maken en zo de basis legde voor het huidige Nederland.

Vrijdag gaat het laatste deel van de trilogie over de stukgelopen vriendschap tussen deze twee machtige en koppige lieden in première in Utrecht. Juist in de huidige tijd, waarin identiteit en afkomst belangrijke politieke thema's zijn, is het logisch aandacht te hebben voor de verhalen die onze cultuur hebben bepaald, vindt Erik Snel. Hij schreef de teksten voor de drie voorstellingen over deze twee machtige mannen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog.

“Het ontstaan van ons land is omgeven met zoveel mooie verhalen”, zegt Snel. “Maar in Nederland ontbreekt een William Shakespeare die ze voor de Engelse geschiedenis zo prachtig vertelt.” Shakespeare’s koningsdrama’s zijn ook in Nederland bekender dan onze eigen grote geschiedverhalen, is zijn ervaring. Snel: “Toch is dit verhaal over Maurits, zoon van Willem van Oranje, en Van Oldenbarnevelt eveneens een soort koningsdrama.”

Maurits en de veel oudere Van Oldenbarnevelt beginnen als een goed werkend paar, in een verhouding als leerling en meester. Zolang Maurits als legeraanvoerder aan het vechten is tegen de Spanjaarden, werkt dat goed. Van Oldenbarnevelt regelt de zaken in politiek Den Haag. Maar het loopt almaar stroever. Als het Twaalfjarig Bestand begint, in 1609, komt Maurits ook nog naar Den Haag.

De leerling overtreft de meester uiteindelijk, letterlijk, hij sluit hem op, op verdenking van hoogverraad en laat hem onthoofden Jilles Flinterman, acteur

Jilles Flinterman, die de rol van Maurits speelt, vult aan: “De leerling overtreft de meester uiteindelijk, letterlijk, hij sluit hem op, op verdenking van hoogverraad en laat hem onthoofden”.