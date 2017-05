Dirigent Pappano en pianiste Wang: dubbel waar voor je geld

Succes verzekerd: Yuja Wang en het Eerste pianoconcert van Tsjaikovski, het stuk waarmee de Chinese zich een decennium geleden in de kijker speelde. 't Is vuurwerk, 't is een publiekstrekker, maar onder Wangs handen vooral een smaakvolle exercitie.

Wat de maestro uitstraalt, krijgt hij dubbel en dwars terug

Of je er nu gevoelig voor bent of niet, wanneer Wang het podium betreedt gaan er ettelijke seconden op aan kledinginspectie. Ze is de kampioen van de bloedmooie en vaak gewaagde outfit, ongekend in de klassieke concertzaal, dat laatste. Lime dit keer, haar jurk met elegante uitloop tot op de grond. En reken maar dat daar bijpassende muiltjes onder te vinden waren.

Zodra Tsjaikovski's eerste arpeggio's uit de vleugel rollen, vergeet de luisteraar dit alles en doet alleen de muziek er nog toe. En je hebt wel wat in huis als musicus, wanneer je in dit concert, dat toch een hoog music-of-the-millions-gehalte heeft, reliëf kunt aanbrengen. Noch voor de lyrische lijnen, noch voor de schier onmogelijke vingeracrobatiek deinsde madame terug. Twee stevige toegiften: geen probleem. Wat een heldin.

Yuja Wang is op tournee met het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Rome, de equipe van Antonio Pappano. Als begeleiders in Tsjaikovski waren de Romeinen bepaald niet onberispelijk, maar wat doet een niet al te strakke hoorn of cello ertoe als het enthousiasme binnen het orkest de overhand heeft?

Wat de maestro uitstraalt, krijgt hij dubbel en dwars terug. Onder Pappano's leiding, ongeacht de muziek, heeft het klinkend resultaat altijd een warm en gloedvol karakter. Waar de musici in Rossini's ouverture uit 'Le siège de Corinthe' nog niet ideaal in het zadel zaten, leken Respighi's 'Fontane' en 'Pini di Roma' hun op het lijf geschreven.

Hier vertelden ze een verhaal met een kop en een staart, voorzien van een theatraal randje. Pappano's gevoel voor kleur is oneindig boeiend, en zijn spel met de dynamische extremen een briljant uitgevoerde truc. Ook hier een smaakvolle dubbele toegift. Waar voor je geld, zo'n avond.

