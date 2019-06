Dirigent Bernard Haitink zet na 65 jaar punt achter zijn carrière

De onfortuinlijke val, die hij in juni vorig jaar op het podium maakte na een optreden met het Concertgebouworkest, heeft bij die beslissing een belangrijke rol gespeeld. Dat betekent dat het concert van komende zaterdagmiddag in het Amsterdamse Concertgebouw Haitinks allerlaatste in Nederland zal zijn. Hij leidt dan het Radio Filharmonisch Orkest, het eerste orkest waarbij hij in 1957 een vaste betrekking kreeg. Een mooie ronde cirkel.

Aan het begin van dit jaar maakte Haitink bekend dat hij na het lopende seizoen een sabbatical wilde nemen. Even een jaartje rust zonder veeleisende verplichtingen. Een sabbatical voor een 90-jarige? Toen al werd er druk gespeculeerd of dit bericht misschien een verhulde aanwijzing was op het definitief beëindigen van zijn loopbaan. Van Haitink is bekend dat hij officiële plichtplegingen het liefst uit de weg gaat, en van bijzondere gala-afscheidsconcerten met loftuitingen en laudatio’s niets moet hebben.

Muzikale inhoud

De ironie is dat met Haitinks onthulling in de Volkskrant alle nog komende concerten juist wél dat karakter krijgen, en dat hij daar nog harder zal worden toegejuicht dan normaal al het geval is. Het is misschien tekenend voor de dubbele houding die de dirigent altijd tegenover zijn beroep heeft gehad – ‘als je het al een beroep kunt noemen’, zei hij er ooit over. Zaterdagmiddag staat de Zevende symfonie van Anton Bruckner op het programma. Met diezelfde symfonie zwaait Haitink op 6 september definitief af in Luzern, waar hij de Wiener Philharmoniker zal dirigeren. Datzelfde concert wordt een paar dagen eerder ook gespeeld tijdens de BBC Proms in de Royal Albert Hall in Londen.

Kaartjes voor die laatste twee concerten zullen nu goud waard zijn, en het zegt iets over de waarachtige, internationale waardering die de nuchtere Hollandse maestro altijd ten deel is gevallen. Haitink hoorde niet tot de opzichtige jetset van dure dirigenten, maar was in de luwte daarvan een man die altijd voor de muzikale inhoud ging en meestal voor bijzondere ervaringen zorgde. Ondanks internationale topbanen in Chicago, Boston, Londen, Berlijn, München en Dresden is Haitink toch eerst en vooral 25 jaar lang chef-dirigent van het Concertgebouworkest geweest. Van 1963 tot 1988 bouwde hij de reputatie van het orkest internationaal uit via buitenlandse tournees en middels de vele Philips-opnamen van vooral symfonieën van Bruckner en Mahler. Haitinks recentste optredens met het Concertgebouworkest afgelopen januari (de Vierde van Brahms) kunnen nu de boeken in als het definitieve sluitstuk van die historische combinatie.