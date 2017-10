Directeur Stedelijk Museum weg na kritiek op nevenfunctie

Het vertrek van Ruf wordt naar verwachting dinsdagmiddag op een persconferentie bekendgemaakt. Het besluit zou maandagavond zijn genomen tijdens een vergadering van de raad van toezicht van het Stedelijk.

Ruf lag onder vuur nadat NRC Handelsblad vorige week meldde dat ze behalve artistiek directeur bij het Stedelijk ook eigenaar is van een eigen kunstadviesbureau. Hierdoor zou mogelijk sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling. De directeur heeft hier volgens de krant in het jaarverslag van 2016 geen melding van gedaan.

De Duitse Ruf (1960) werd in 2014 artistiek directeur van het Stedelijk Museum. Daarvoor was ze directeur van de Kunsthalle in het Zwitserse Zürich. Ruf staat bekend als één van de meest invloedrijke figuren in de internationale kunstwereld. Het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Art Review plaatst haar al jaren in de hoogste regionen van de tophonderd. Voor de Kunsthalle Zürich nam ze het initiatief voor een groot renovatie- en uitbreidingstraject.