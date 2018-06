Dijkhoff stuit op demonstranten bij een avondje politiek in een hip jasje

Klaas Dijkhoff twitterde: ‘Mogen vluchtelingen altijd blijven of moeten ze na een paar jaar automatisch terug? Ik ga graag met jou hierover en over de toekomst van Nederland in gesprek. Rob Scheepers maakt er iets grappigs van. En natuurlijk praten we daarna verder aan de bar.’

Zo kondigde de fractievoorzitter van de VVD zijn eerste stand-up politics aan, opnieuw een avond politiek in een hip jasje, zoals eerder de ‘meet-ups’ van Jesse Klaver. Opzet of niet, Dijkhoff moest zich meteen verdedigen in een week die getekend werd door de migratiecrisis.

#we­re­go­ing­toneed­a­big­ger­boat twitterde Dijkhoff toen de kaartjes wegvlogen. 'Dan denk je met de slimste mens van Nederland van doen te hebben.'

Net als de cabaratier, Brabander Rob Scheepers, die online een ware shitstorm over zich heen kreeg. Voer voor zijn eerste grap, ‘en zeker niet over vluchtelingen’. Want wat voegde Dijkhoff er nog aan toe op Twitter, toen de kaartjes wegvlogen? Er komt een vervolg, beloofde hij, en: ‘#weregoingtoneedabiggerboat’. “Dan denk je met de slimste mens van Nederland van doen te hebben”, trapte Scheepers af, verwijzend naar het door Dijkhoff in 2017 gewonnen tv-programma ‘De slimste mens’.

'Vluchtelingen bashen is niet lollig' De belofte van politiek met humor slaat aan in Veldhoven, een VVD-gemeente (7 van de 27 raadszetels) bij Eindhoven. Theatercafé D’n Burgemister, met tachtig plaatsen, is stampvol. “We hadden vijfhonderd aanmeldingen”, zegt Daan de Kort (25), kersvers wethouder in Veldhoven en rijzende VVD-ster. Vooraf staan er demonstranten voor de ingang met spandoeken als ‘Vluchtelingen bashen is niet lollig’. Dijkhoff spreekt met hen en nodigt de organisator binnen uit, maar die weigert. Na de aftrap van Scheepers is het podium voor de serieuze boodschap van Dijkhoff. Een thuiswedstrijd voor de PSV-fan: het plaatselijke VVD-bestuur en de fractie zijn er, en de onderwerpen waaieren van migratie naar onderwijs en de files. Maar ook een enkel niet-VVD-lid krijgt de microfoon, voor een kritische vraag over het sluiten van de Europese buitengrenzen. Vooraf staan er demonstranten voor de ingang met spandoeken als ‘Vluchtelingen bashen is niet lollig’

De volgende premier van Nederland Sinds hij fractievoorzitter werd, eind oktober, wordt Dijkhoff als de coming man neergezet, als de volgende premier van Nederland zelfs, al houdt hij zich er verre van. Op de VVD-site staat het ‘Klaasverhaal’: blogs en video’s op een ‘Dit was het nieuws’-achtige manier. Niet per se grappig, wel luchtig. Met humor worden de politicus en zijn boodschap beter onthouden, zegt merk-expert Ilan Roos van Idephix Merkingenieurs, “Zo werkt het ook bij reclames.” Bovendien, de VVD-belofte staat al bekend als aaibaar (baard, postuur), slim (door dat tv-programma), gewoon en dichtbij (want Brabants). “Wat de VVD goed doet, is die associaties rond Dijkhoff versterken. Daar hoort humor ook bij.” Roos denkt niet dat Dijkhoff ­concurreert met politiek leider Mark Rutte. “Dat hoeft niet, ze kunnen ­elkaar versterken. Rutte heeft de premierstatus, die moet boven de partijen staan. Dijkhoff kan scherper zijn en zo de rechterflank bedienen.” De enige valkuil voor de VVD van te veel persoonlijke merkopbouw is volgens Roos het feit dat Dijkhoff ‘ook maar een mens is’. “En die kunnen fouten maken.” Met die menselijke fouten weet Scheepers aan het slot van het programma wel raad. “We kunnen vaststellen dat humor en politiek soms niet samen gaan.” Of Dijkhoff achteraf spijt heeft van zijn aankondiging van deze avond? Nee, zo was het niet bedoeld en ‘dan had ik de politiek niet in moeten gaan’.

