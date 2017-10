Digitaal verdringt de lichaamstaal

Schnitzler schreef de 'Kleine filosofie van de digitale onthouding' en spreekt van een crisis van het lijf: "Aanraken, voelen dat is cruciaal. Doordat we nu via schermen communiceren, verliezen we uit het oog dat ons lichaam belangrijk is voor hoe we de werkelijkheid ervaren."

Sinds ik dit las, let ik scherp op. Beheers ikzelf de lichaamstaal nog voldoende? Mijn digitale leven begon pas rond mijn dertigste, dus ik heb mijn hele jeugd nog tussen mensen van vlees en bloed gezeten. Maar de laatste jaren val ook ik in de categorie der beeldschermjunkies. Zwijgend kijkend met een hand aan een knop, permanent klaar om weg te zappen naar de volgende waan van de dag. Yep, that's me.