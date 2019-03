Dieven gaan er met nep-Brueghel vandoor

In plaats van het origineel, dat miljoenen waard is, ging het om een recente kopie die was opgehangen door de politie.

Lees verder na de advertentie

Woensdag reageerde de burgemeester van het stadje nog zeer ontdaan. Voor de tv-camera’s sprak hij van een ‘zware klap voor de gemeenschap’. ‘De kruisiging’ hing al een eeuw in de kerk Santa Maria Maddalena. Het schilderij was al eens gestolen in de jaren tachtig, maar weer teruggevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het verstopt om te voorkomen dat de Duitsers het meenamen.

Was het schilderij nu dan toch gestolen? Nee, de politie had tijdig geruchten opgevangen over een op handen zijnde diefstal, in het geheim een kopie opgehangen en het origineel veilig opgeborgen. De burgemeester, die op de hoogte was maar eerst even moest meespelen, bedankte achteraf kerkgangers die de verwisseling doorhadden maar hun mond hielden.

De dieven waren blijkbaar geen grote kunstkenners want zij zetten hun plan door, sloegen het beschermende glas stuk en namen het schilderij mee. De politie bestudeert nu de beelden die zijn gemaakt met een verborgen camera. Overigens is ook het echte schilderij in feite een kopie: de zoon schilderde het na van de kruisiging die zijn vader, Pieter Brueghel de Oude, eerder had gemaakt. Dat schilderij is verloren gegaan. De jonge Brueghel schilderde meerdere versies, waarvan een bekende in Boedapest hangt.

Italië is het land met de meeste kunstdiefstallen ter wereld, al is het aantal de afgelopen jaren gedaald. Bijna de helft van de gestolen kunstwerken hing in kerken. De politie heeft richtlijnen opgesteld om die werken beter te beschermen.

Lees ook: