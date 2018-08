Die Duitsers, nét Nederlanders. Tenminste: als de nationale hitlijsten iets over de volksaard zeggen. Want het geluid van de zomer klinkt bij onze oosterburen verdacht veel als het onze - alleen dan in het Duits. Net als hier vullen rappers van eigen bodem de ether, met lome beats en teksten gedrenkt in een overdadig bad van autotune. Luister maar naar ‘Habibo’ van Veysel, naar ‘Sonnenbrille’ van Loredana, of naar ‘Für Euch Alle’ van de controversiële rapper Bushido - al op het boevenpad toen rapper Boef nog met Duplo speelde. Ook lekker: ‘Mercedes’ van rapper Eno. Een ode aan, inderdaad, de auto - hoe Duits wil je het hebben.

Anders dan veel Nederlandstalige raphits klinken die Duitsers allemaal een beetje bozig - misschien mede door die hoekige taal. Misschien is dat waarom er maar weinig écht luchtige Duitse zomerhits kwamen overwaaien. Kraftwerk misschien: hun meesterwerk ‘Autobahn’ zal menig eindeloze rit richting camping hebben begeleid. Evergreen ‘99 Luftballons’ van Nena uit 1983 kreeg pas in 2009 een opvolger met het zachtaardige ‘Haus Am See’ van Peter Fox. Verder zijn Duitstalige hits verdacht vaak gimmicknummers: onderscheidend dankzíj die taal. Zoals álle hits van Rammstein. Zoals het bizarre succes in 2005 van ‘Schnappi, das kleine Krokodil’. Zoals het lolligheidje ‘Nein Mann’ (2010) van Laserkraft 3D, als parodie op de befaamde Duitse clubcultuur, of het infantiele ‘Eins Zwei Polizei’ uit 1995 van (het overigens Italiaanse) einzhitwunder Mo-Do.

Namika

Laat klank van taal nu nét onderwerp zijn van de leukste Duitse zomerhit dit jaar, gezongen door zangeres Namika. Een fris, zomers deuntje nog wel, over een meisje dat in Parijs verliefd wordt op het Frans hoewel ze er geen woord van verstaat. In haar ‘Je ne parle pas français’ zingt ze: ‘Und die Zeit bleibt einfach stehen / Ich wünscht’, ich könnte dich verstehen / Je ne parle pas français / Aber bitte red weiter.’ Leuk, dat Frans. Maar dat Duits? Toch ook wel schön.

