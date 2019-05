Die brug staat wel even open, alle tijd voor een gedicht

De nieuwste van 2322 straatgedichten in Nederland en Vlaanderen houdt zich goed verborgen. Tram 23 knarst over de Mathenesserbrug, het auto- en fietsverkeer raast zonder omkijken door. Niemand kijkt op of om. Pas als de rood-witte slagbomen om 16.19 uur rinkelend dalen, het hefboommechanisme begint te werken en de buik van de brug zichtbaar wordt, houden voetgangers en fietsers halt om het eerste gedicht aan de onderkant van een Rotterdamse oversteekplaats te lezen. Ze moeten wel.

Veel geduldig wachtende Rotterdammers weten al enige tijd wat er aan de onderkant van de brug zit, maar de officiële onthulling van de Mathenesserbrug­­ mét gedicht was vrijdagavond. De poëzie hangt er al even. Twee telescoophoogwerkers brachten de woorden van voormalig stadsdichter Daniël­­ Dee afgelopen maand ’s avonds en ’s nachts aan.

De Mathenesserbrug is de eerste in een beoogde serie van tien met poëzie versierde bruggen in Rotterdam. Alle tien die bruggen liggen over de Delfhavense Schie, het kanaal dat uitmondt in de Nieuwe Maas.

Poëzie in het openbaar haalt je uit het moment. En een brug is niets anders dan een groot canvas. Initiatiefneemster Jiske Foppe

Rapportcijfer 7 of hoger “Poëzie in het openbaar haalt je uit het moment. Zo’n fysieke ingreep beweegt iets in mensen. En een brug is niets anders dan een groot canvas”, zegt initiatiefneemster Jiske Foppe, directeur van stichting de Zoek naar Schittering. Voor de negen overige bruggen waarop een gedicht komt te staan, heeft ze de financiering nog niet rond. © Paul van der Blom Foppe heeft wetenschappelijk bewijs voor haar stelling: ruim de helft van de volwassen Nederlanders waardeert publieke woordkunst met het rapportcijfer 7 of hoger, blijkt uit onderzoek van promovenda Kila van der Starre. Van der Starre is ook verantwoordelijk voor straatpoezie.nl, de website waarop Nederlanders en Vlamingen in het wild aangetroffen poëzie turven. Daniël Dee had de brug vlakbij zijn huis al tijdens zijn stadsdichterschap willen tooien met een poëtische boodschap. Het regelen van vergunningen, fondsenwerving en het laten omleiden van verkeer was hem echter te veel gedoe. Gepland onderhoud aan de brug bleek vijf jaar later de uitgelezen kans om de tekst alsnog op de twee metalen panelen te krijgen. Ook de wachtende Rotterdammers bij de verfraaide Mathenesserbrug moeten geduld opbrengen. 25 minuten duurt het voor de constructie van metaal en beton weer voor het verkeer beschikbaar is. Gelukkig schreef Dee zijn gedicht speciaal voor het lange oponthoud. Dee: “Je kunt van links naar rechts lezen, of de twee panelen apart van elkaar. Het is speciaal zo geschreven dat je erop kunt kauwen.”

