Dick Passchier was een geliefd presentator van grootse spektakels

Met onderkoelde humor loodste hij negen jaar lang de kijkers langs alle krentenmikken, klederdrachten en kantklosters, daarbij geen prinsje of prinsesje uit het oog verliezend. Een waar mijnenveld met kritische kijkers: “Als je de naam van een Oranjetelgje verkeerd had, dan was het foute boel. Als ik niet helemaal zeker was, zei ik daarom maar iets als ‘wie dit is, dat ziet u zelf wel’.”

Passchier – die in het dagelijkse leven ook een eigen meubelzaak runde – was een natuurtalent. De NCRV vertrouwde hem vanaf halverwege de jaren zestig grote spelprogramma’s toe als ‘Zeskamp’, ‘Spel zonder Grenzen’ en later ‘Stedenspel’. Het was een nieuw genre: spectaculaire shows die niet veilig uit de studio kwamen maar live werden uitgezonden vanuit het hele land en – met ‘Spel zonder Grenzen’ – ook de grens overtrokken. Er waren altijd veel onvoorziene omstandigheden en de timing werd niet altijd gehaald. “Maar dan belden we gewoon naar het journaal dat we een kwartiertje uitliepen”, vertelde Passchier in 2011 toen de NTR hem interviewde als een van de ‘Helden van Toen’ in het kader van het zestigjarig jubileum van de televisie.

Dick Passchier in actie toen de wereld nog zwartwit was. © Renate Van Der Bas