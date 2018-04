Dick Dankers (1950-2018): Een aimabele hippie met een neus voor designtalent

Een designwinkel wordt The Frozen Fountain in Amsterdam vaak genoemd, maar die naam doet af aan wat Dick Dankers ermee neerzette. Hij creëerde samen met zijn compagnon Cok de Rooy een expositieruimte, conceptstore en platform voor ontwerptalent ineen.

Lees verder na de advertentie

Voor Dick was het niet zozeer de zoektocht naar mooie spullen die hem dreef, maar het contact met jonge ontwerpers. Zo vond ontwerper Piet Hein Eek bij hem een podium, toen hij met zijn sloophouten kast afstudeerde aan de Eindhovense Akademie voor Industriële Vormgeving. Dick hield van vernieuwing, van vooruitgang. Dat zorgde ervoor dat hij zelf jong van geest bleef. Op zijn uitvaart klonk treffend 'Forever Young' van Bob Dylan.

Hendricus (Dick) Dankers werd geboren op 22 april 1950 in Amsterdam, nadat hij - zoals hij altijd met een kwinkslag vertelde - was verwekt in een hotelletje tegenover Gare du Nord in Parijs. Hij was nog maar een baby toen het gezin naar Indonesië verhuisde. Hij had drie broers: Rob, Peter en Hans. Zijn vader was een handelaar en deed zaken op verschillende continenten. Dick en hij hadden dezelfde avontuurlijke inborst.

Helaas pakte het verblijf overzees voor Dick niet zo positief uit, het klimaat zorgde voor diverse gezondheidsproblemen. Dus stuurden zijn ouders hem op zijn vijfde terug naar Nederland; in zijn eentje maakte hij de oversteek. Hij werd opgevangen door familie in Teuge, maar naar zijn zin had hij het daar niet. Hij miste zijn ouders en kon slecht aarden in het koude kikkerlandje. Na een half jaar werd het gezin herenigd.

In het ruige landschap van Wyoming werkte Dick aan de aanleg van een oliepijplijn

Love and peace Dick was een kind van zijn tijd. In zijn puberteit genoot hij van de vrijheid die de jaren zestig hem boden. Na de middelbare school ging hij een jaartje naar de sociale academie, maar liever reed hij rond in zijn Dafje, dat hij met vrienden roze had geschilderd met een blauwe draak op de zijkant. Het was de tijd van het legendarische Holland Pop Festival - het Nederlandse antwoord op Woodstock - waar niet alleen Santana, The Byrds en Pink Floyd optraden, maar ook walmende waterpijpen rondgingen en naakt werd gezwommen in de Kralingse plas. Dick was erbij en genoot van de love-and-peace-sfeer. Hij trok de wereld in en maakte reizen naar Israël en Amerika, waar hij soms bleef hangen om wat geld te verdienen. Zo werkte hij in het ruige landschap van Wyoming aan de aanleg van een oliepijplijn. In blote bast en met hoge laarzen aan tegen de slangen in dat gebied.

De Vredespijp Midden jaren zeventig begon Dick samen met enkele vrienden in Amsterdam een handel in tweedehands spullen. Eerst met wat ze op straat en bij huisontruimingen aantroffen aan afgedankte meubels, later werd het de vintage- en art-decowinkel De Vredespijp. Hij vond vooral de diverse tripjes naar Engeland geweldig, waar hij veilingen bezocht en in slakkengang met zijn volgepakte oude Citroënbus terugreed. In 1985 kwam er een tweede winkel bij: The Frozen Fountain, toen nog in de Utrechtsestraat. Hier verkocht Dick tapijten naar eigen ontwerp en bijzondere meubels, die hij in zijn atelier voorzag van hoogglanslak. Ook ontwierp hij een serie meubels, waaronder een ronde ladekast uit notenhout, die in 1990 werd onderscheiden met de Nederlandse Meubelprijs. Maar dat was voor hem vooral uitproberen, daar lag niet zijn hart. Toen de winkel verhuisde naar de Prinsengracht, kreeg zijn samenwerking met jonge ontwerpers ruim baan. Dick was zakelijk samengegaan met de zes jaar oudere Cok de Rooy, voormalig inkoper van Metz&Co. The Frozen Fountain werd een plek voor eigentijds design, toegankelijk voor een breed publiek. Onder meer Piet Hein Eek, Hella Jongerius, Marcel Wanders, Jurgen Bey en Ineke Hans vonden er hun podium. Er kwamen tentoonstellingen, drukbezochte openingen en ze organiseerden bijzondere acties. The Frozen Fountain werd in die jaren een fenomeen. Dankers en compagnon Cok de Rooy. © frozen fountain De compagnons werkten altijd intensief samen, wat nogal eens tot botsingen leidde. Maar Dick was geen mens voor conflicten en de twee karakteristieke mannen wisten telkens de harmonie te hervinden. Dicks loyale, positieve houding leverde hem veel vrienden op. Vanuit zijn vrijzinnige levenshouding maakte hij geen verschil tussen mensen. Klanten en zakenrelaties die puissant rijk of heel beroemd waren, benaderde hij als ieder ander. Dick was een van de eersten die hoverboards importeerde. Hij verkocht ze en zoefde er zelf op door Amsterdam - inmiddels was hij al in de zestig

Brad Pitt Zo leidde hij eens heel relaxed acteur Brad Pitt rond door de winkel. Terwijl de hippe, jonge medewerksters in katzwijm vielen achter de toonbank, had Dick nauwelijks door met wie hij te maken had - of hij verborg dat op geraffineerde wijze. Hij gaf iedere klant evenveel aandacht, op zijn eigen, innemende manier. Toch raakte ook het geduld van Dick weleens op, vooral als iemand op de vierkante millimeter bleef zeuren of oneerlijk was. Dan had hij er plots genoeg van. Een keer zette hij zelfs een klant buiten, met de boodschap niet meer terug te komen. Uit Dicks eerste huwelijk met Joke van de Willige had hij drie kinderen. Bas, Hanna en Sarah werden losjes opgevoed, hij hield niet van streng optreden of corrigeren. Hij geloofde dat zijn kinderen zelf prima wisten wat goed voor hen was en liet ze vrij in de keuzes die zij maakten. Hij zag ze meer als gelijkwaardig, als vrienden. Hij bleef toch een beetje een hippie. In 1991 ontmoette Dick bij de opening van een galerie designjournaliste Marianne van Dodewaard. Ze deelden de passie voor design en kunst en bezochten samen veel internationale beurzen en tentoonstellingen.

Voorliefde voor wielen De crisisjaren, die zeker voor de design- en meubelbranche pittig waren, troffen ook The Frozen Fountain. Dicks gemoed leed daaronder, maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Hij bleef zoeken naar nieuwe markten en innovaties en raakte enthousiast over technische vindingen, de laatste jaren vooral digitale. En hij had een voorliefde voor bijzondere producten op wielen. Hij organiseerde begin jaren negentig al eens de tentoonstelling 'On Wheels' met allerlei ontwerpen op wielen: speciaal hiervoor liet hij enkele experimentele meubels van modeontwerper Jean-Paul Gaultier uit Parijs overkomen. © Dana Ploeger Dick was een van de eersten die hoverboards ontdekte en importeerde. Hij verkocht de boards en zoefde er zelf op door Amsterdam - inmiddels was hij al in de zestig. Later deed hij dat op een bijzondere eenwieler. Dick was door zijn jeugdige stijl op een bepaalde manier leeftijdloos. Toch dacht hij de laatste tijd na over zijn pensioen, hij was tenslotte al 67. Hij wilde graag meer met Marianne op reis en naar hun tweede huisje in Frankrijk. Maar de winkel overdragen bleek nog niet zo eenvoudig. Eerst maar eens op vakantie, zoals bijna elk jaar naar zijn dochter Hanna in Brazilië. Ook daar had hij plannen: hij wilde een huis laten bouwen van strobalen en verslond boeken en sites over het onderwerp. Hij had al een stukje land op het oog.