Dichteres Esther Jansma: Ja, ik ga een blije oude moeder worden

Het gesprek is bijna ten einde als Esther Jansma even wegloopt. Niet veel later komt ze terug met een kindertekening. “Ooit gemaakt door mijn dochter, toen ze nog klein was. Ze was bang, net in de fase dat ze zich begon te realiseren dat ook ouders ooit dood zullen gaan. En ik vertelde haar: ‘Als je alles van de tijd en ruimte bij elkaar pakt en als je dat allemaal in één punt stopt, dan gebeurt alles tegelijkertijd en gaat nooit iets voorbij.’ Dat idee troostte haar en ze knutselde toen dit. Deze cirkels met die kleine tekeningen, dat zijn scènes uit ons leven. Hier mijn vader en moeder, en hier vraagt Wiljan, mijn man, me ten huwelijk en dit zijn wij in Disneyland. Ik vond die scènes zó mooi, dat ik er poëzie van gemaakt heb.

Negen gedichten waarin mijn dochter spreekt. “Ik vind het fijn als dingen niet verdwijnen. // Soms mis ik je nu al in de schaduw van later / zeg jij kom ik niet voor en overal met iedereen // gaat dat voortdurend zo.”

“De aanleiding voor dit gedicht was een verschrikkelijk missen. Maar toen ik de laatste keer zwanger was, wilde ik een reeks maken die van afwezigheid naar aanwezigheid zou gaan, elf gedichten waarin steeds andere houdingen aangenomen worden ten opzichte van dat niet-zijn. Dat missen kon ik niet beter verwoorden dan ik hier gedaan heb. En in het laatste gedicht van deze reeks, ‘Aanwezigheid’, wist ik hoe ik het kind in mijn buik zou gaan noemen.” ‘Vanaf nu kan zij gekend worden, ga ik heel lang // met haar in een huis wonen en haar eten geven”.

Het gedicht waaruit deze regels komen nam u later nogmaals op in uw bundel ‘Dakruiters’. Waarom?

‘Hier is de tijd’ (1998), haar met de VSB-Poëzieprijs bekroonde bundel, eindigde met een reeks voor haar gestorven zoon: “missen / is veelvoud, blijft opengaan in het nu // en je begrijpt niet hoe.”

In 1990, in ‘Bloem, steen’ schreef ze over het verlies van haar dochtertje:

Dat missen is alomtegenwoordig in Jansma’s oeuvre. Haar dochter is inmiddels volwassen, net als haar zoon, maar er waren nog twee andere kinderen. Een meisje, Floortje, dat bij haar geboorte stierf, en een zoontje, Abel, hij werd acht maanden oud.

“De harde taal die ze uitslaat, heeft ze geleerd van haar moeder. Ze scheldt zichzelf uit. ‘Onmeisje.’ De hardheid van de woorden correspondeert met de ervaring. Ik kan niet mooi schrijven over lelijkheid. Goeie literatuur ontstaat als er een kloof gaapt tussen jou en de werkelijkheid. Die kloof, die hier heel pijnlijk is, heb ik geprobeerd in taal te laten zien. Maar dit gedicht gaat ook over een nieuwe wereld bij elkaar denken, één waarin dit ‘onmeisje’ als een soort verkenner vanuit een ruimteschip mag rondkijken op aarde. Naar of niet, ze kan maar beter willen wat ze meemaakt want ze is hier maar één keer. Die verhalen vertelde ik mijzelf vroeger. Dat hielp me, al wist ik natuurlijk dat het niet waar was.”

Het stemmetje in dit gedicht is een kind dat praat tegen zichzelf. ‘Op een stoel gesmeten, je haren geroofd. / Jouw hoofd, jouw straf. Had je maar / niet moeten bestaan.’

“Dat komt doordat het me ook op een andere manier diep raakt. Moederschap krijgt vaak een zuurstokroze sausje, terwijl vrouwen, en moeders dus ook, normale mensen zijn. Alles wat mensen mooi en lelijk maakt, zit ook in moeders. Ik heb zelf, na de veel te vroege dood van mijn vader, een nare jeugd gehad. Mijn moeder mishandelde me, geestelijk en lichamelijk.

De moeder-kindrelatie heb ik op allerlei manieren met mezelf geoefend. Door alles te ervaren wat ik voor mijn kinderen voelde, heb ik mijn eigen jeugd in perspectief kunnen plaatsen. Mijn Abeltje was ziek, hij had van alles, maar mijn liefde was onvoorwaardelijk. Ik wilde hém en niet een ander kind.” Ook toen de kinderen nog klein waren, werkte Jansma fulltime. Ze is archeoloog.

“Ja, ik ga een blije oude moeder worden, absoluut gaat het daarover, en dat is gebeurd. Al ben ik ook een bezorgde moeder. Ik weet gewoon, shit happens .

Toen u zelf moeder werd, besloot u het anders te doen? Dat is ten minste hoe ik deze regels lees: ‘wanneer zij groot is // ben ik altijd al oud en blij geweest’.

Niet van deze tijd

Hoe verhoudt dat werk zich tot uw poëzie? “Ik ben bezig om uit de jaarringen van hout uit archeologische vindplaatsen af te leiden wanneer er in Nederland grote overstromingen zijn geweest. Dat nagaan van de gelukkige en ongelukkige tijden in het leven van die bomen vind ik ongelooflijk interessant. Want hoe ze groeiden zegt iets over hoe mensen het indertijd hadden. Hadden ze een goede oogst of stond het land ineens onder water? Konden ze zich verplaatsen of zaten ze muurvast? Dat soort gebeurtenissen, momenten waarop de boel kantelt, zit ook in mijn gedichten, dat het soms allemaal anders gaat dan je dacht.

“Houtonderzoek geeft me een idioot gevoel van zekerheid. Ik kan zeggen: deze boom is omgehakt in de winter van 124 op 125 na Christus. Zo’n precieze datering van iets dat zo lang geleden gebeurde, dat botst natuurlijk totaal met hoe weinig we eigenlijk weten over onszelf, over onze ouders, en grootouders.”

Zelf houd ik niet zo van het begrip ‘de vrouw’. Ik voel mij van binnen een mens.

Het motto van de Boekenweek, ‘De moeder de vrouw’, vindt ze eigenlijk niet van deze tijd. “Het klinkt nogal ouderwets, ‘de moeder de vrouw’. Zoiets wordt gezegd door mannen. ‘Kom op, makkers, we hebben hard gewerkt, we gaan eens terug naar moeder de vrouw. Kijken wat de pot schaft.’

“Begrijp me goed, dat gedicht van Nijhoff is hartstikke mooi. Het gaat over verlangen naar zijn moeder, naar geborgenheid, naar wat je niet meer kunt hebben. En door zijn moeder achter het roer van een schip te zetten, verruimt hij de rol van moeders en vrouwen. Maar zelf houd ik niet zo van het begrip ‘de vrouw’. Ik voel mij van binnen een mens. Niet per se alleen een vrouw, evengoed in sommige opzichten een man. En ik ben vast niet de enige.”