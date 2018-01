Dichter Remco Campert ligt wakker van beelden van vluchtelingen op de Middellandse Zee

Deze award werd in 1983 toegekend aan Jorge Valls Arango, een Cubaan die vanwege zijn poëzie jarenlang gevangen zat. Remco Campert zag hem bij de uitreiking van de prijs op het podium en maakte een gedicht: “Twintig jaar heeft hij gezeten / een prestatie die hij liever niet geleverd had / maar waarvoor hij nu wordt toegejuicht.”

Het is wrang om beroemd te worden om iets wat je liever bespaard was gebleven. Dat geldt in de allerovertreffendste trap voor mensen die onbedoeld het gezicht worden van een oorlog. Zoals het Syrische peutertje Omran Daqneesh overkwam, toen een foto van hem - zijn lijfje onder het stof en het bloed - de wereld overging en hij symbool werd voor ‘het lijden in Aleppo’.

Zo ongeveer iedereen Omran Daqneesh, Aylan Kurdi, de vrouw met het afgerukte jasje op Zaventem, ze raakten zo ongeveer iedereen, en drongen ook door in de poëzie: de stapel gedichten over hun te vroeg geëindigde, of door oorlog of bom- aanslagen geknakte levens groeit nog altijd. Ook Remco Campert kon er niet omheen. Hij noemde zijn nieuwe bundel ‘Open ogen’, want wegkijken van wat er in de wereld gebeurt is onmogelijk. Hij ziet hoe vluchtelingen in Hongarije dichte grenzen treffen, dat er zelfs op hen geschoten wordt: “ik geloof mijn ogen niet / hoewel ik ze wijdopen sper / ’s nachts nog voor ik droom / trekken ze voorbij / en kijken mij vragend aan”. Campert is bijna negentig, maar aan zijn poëzieproductie is dat nauwelijks te merken. Zo om de twee jaar komt hij met nieuw werk. Toch lijkt er tussen zijn vorige bundel en deze iets veranderd. Had ‘Verloop van jaren’ (2015) nog die zo kenmerkende Campertnonchalance, blikte hij melancholisch en relativerend terug op wat geweest was, de nieuwere gedichten zijn minder lichtvoetig. De broze dichter heeft geen verweer meer tegen de wereld