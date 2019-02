Dichter Radna Fabias: Ik zag overal om mij heen alleenstaande moeders

De afspraak voor het interview was ze vergeten. Of nee, niet vergeten, ze dacht dat die een dag later was. Haar besef van tijd is een beetje zoek. Ze komt net terug van een literair festival, ze dingt mee naar de Grote Poëzieprijs en op de ochtend van het gesprek werd haar de Awater Poëzieprijs toegekend. Voor ‘Habitus’, haar debuut. Radna Fabias had er jarenlang achter de schermen aan gewerkt. De bundel verscheen precies een jaar geleden. En toen barstte het los. De lovende kritieken, de interviews, de optredens, en ook de prijzen, want Habitus werd eerder al met de Buddingh’-prijs bekroond, voor het beste poëziedebuut.

Dat overweldigende succes verklaren vindt ze lastig: “Ik weet het eerlijk niet.” Ze dacht: “Al die aandacht, dat duurt een maand, hooguit twee, dan is het klaar. Maar toen de Buddingh’-prijs kwam, explodeerde het. Ik vind het vreemd en fijn tegelijk. Meestal ben je als dichter blij als de helft van je oplage verkocht is, dat een paar mensen het lezen.”

Radna Fabias werd in 1983 geboren op Curaçao, op haar zeventiende verhuisde ze naar Nederland om te gaan studeren. ‘Habitus’ is een bundel over een mens tussen twee werelden, een vrouw op zoek naar een thuis, naar een vorm. Zinnelijke poëzie, beeldend, geestig, rauw. Filmisch, vol scherpe beelden van het eiland. Vol rake observaties van het religieuze leven, het leven op straat.

Er werd op uw poëzie gewacht. Een nieuwe stem van een Caribische schrijfster. Zou het daarmee te maken kunnen hebben? “Misschien. Er zijn niet veel schrijvende Caribische vrouwen in het Nederlandse taalgebied - tijdens mijn studie heb ik er echt naar gezocht. De Antilliaanse grote drie, Arion, Van Leeuwen, Marugg, die kent iedereen wel, er zijn enkele kinderboekenschrijfsters, maar verder? Dat weinig Antilliaanse vrouwen schrijven zou te maken kunnen hebben met de positie van de vrouw op de eilanden. Mensen leven er vaak in kleine gemeenschappen, met veel sociale controle. Verhalen genoeg, maar over gevoelige zaken wordt gezwegen. Over grote misstanden ook. Er heerst angst en schaamte. Daar moet je iets van afwerpen, wil je gaan schrijven. Bovendien, vrouwen daar hebben vaak genoeg andere dingen te doen.”

angst dempt schoonheid / dat werpt weer licht op waarom schoonheid schaars is // onteerders zijn bovengemiddeld goed in instemmen daar hebben ze niemand voor nodig / dat verklaart de kracht in ver-krach-ter dat verklaart tevens waarom de excellente / instemmer geen noemenswaardige weerstand ervaart, het spartelen daargelaten / misschien

Fabias: “Schrijfsters zag ik niet, wel veel ‘sterke zwarte vrouwen’. Ik erger me aan die woorden: niemand wil zo sterk zijn, ze zijn het omdat het moet. Toen ik opgroeide zag ik overal om mij heen alleenstaande moeders. Mijn moeder, mijn tantes. Overal vrouwen met meerdere baantjes om de eindjes aan elkaar te knopen, die daarnaast kinderen opvoedden en hun ouders verzorgden. Dat deden ze gewoon. Daar stelden ze geen vragen bij. Moeder zijn wordt op Curaçao best verheerlijkt. Ben je eenmaal moeder dan kun haast je geen kwaad meer doen. Kijk, dat mijn moeder me alleen heeft opgevoed, vind ik ook bijna bovenmenselijk, maar die verheerlijking wijs ik af. Er is de onuitgesproken verwachting: ‘Het komt wel goed. Deze vrouwen kunnen dit hebben.’ Ja, ze kunnen het hebben, maar ten koste van wat? Het gebeurt in een cultuur waar ze hun leed verzwijgen. Dat vind ik droef.”

Cornflakesverpakkingen

In boeken zag Fabias dat het anders kon. Al jong las ze bijvoorbeeld ‘Bitch’ van Elizabeth Wurtzel, het deed haar nadenken over een andere vorm van vrouw-zijn dan die ze om zich heen zag, minder dienstbaar, met ruimte voor imperfecties. Toch was lezen op Curaçao allerminst vanzelfsprekend.

“Mijn oma was laaggeletterd. Mijn opa las wel, Bouquetreeks, en die las ik dus ook - al was ik daar véél te jong voor. Ik las ongeveer alles, van cornflakesverpakkingen tot kranten, van de Bijbel tot de Mark en Mieke-reeks. Ik was veel bij mijn opa en oma thuis. Daar was het altijd vol. Met mensen, met geluid van televisieseries, radioprogramma’s. Lezen was een manier om de ruis uit te zetten. Een boek was beter te volgen dan wat er in huis allemaal gebeurde.

Mijn moeder verhuisde speciaal voor mij, zodat ik naar een ‘goede’ school kon. Daar was een bibliotheekje. Later, op de middelbare school, zat ik ’s middags in de openbare bibliotheek mijn huiswerk te maken, maar vaker te lezen. Overigens, literatuuronderwijs op de Antillen slaat nergens op! Ik was een Curaçaose puber en moest boeken lezen die zich afspeelden in een land 8000 kilometer verderop, meestal geschreven door oudere mannen. Ik heb zoveel Tweede Wereldoorlog gelezen. Toen ze bij Mulisch waren dacht ik: hou op!

“Natuurlijk, veel literatuur raakt aan iets universeels, maar ik miste variatie, verhalen waarin ik mijn sociaal-economische achtergrond en mijn geografische locatie teruglas. Gelukkig was er mijn moeder, die me elke keer weer naar de bieb reed, en er was juf Marijs, mijn docent Nederlands, die me blootstelde aan haar boekenkast. Via haar, en mijn twee docenten Spaans, kreeg ik toegang tot meer.”