Dichter Lieke Marsman leeft bewuster sinds 'This changes everything'

Dat klinkt in ieder geval al als een echte omslag. Lees verder na de advertentie “Ja, de titel op zich suggereert al een ommekeer. Het is een belangrijke internationale bestseller over klimaatverandering en hoe die zich verhoudt tot economische en politieke structuren. Non-fictie dus. Klein schreef ook andere bekende boeken als ‘No Logo’ en ‘The Shock Doctrine’. Allemaal heel leesbaar en zo goed geschreven.”

Hoe kwam u op het spoor van Klein? “Het zijn bekende boeken dus ik wist al dat ze bestonden, alleen had ik tot voor kort nog nooit iets van haar gelezen.”

Maar toen het zover was liet het u niet meer los? “Door ‘This Changes Everything’ kreeg ik voor het eerst een goed beeld van wat er met het klimaat aan de hand is, en vooral hoe allerlei belangen het zo moeilijk maken om iets aan de situatie te veranderen. De zorg om het snel veranderende klimaat was er bij mij altijd al wel, maar Klein maakt het concreet. Toen ik het boek uithad was ik helemaal ‘bij’.”

Overschatten wij mensen onszelf niet door te denken dat we invloed hebben op zoiets groots als het klimaat? “Nee, dat denk ik niet. Je had wel ijstijden, zonder de mens, maar die ontstonden over een heel lange periode. Het zit hem dus in de tijdspanne. In korte tijd, zo’n 150 jaar, is de temperatuur van de aarde fors gestegen. Daar moet dringend iets aan gedaan worden, door ons én overheden. De technologie is er, we kunnen al heel veel doen.”

Doet u er zelf ook iets aan? “Zeker. Eigenlijk sinds het boek van Klein ben ik me veel meer in het debat gaan mengen. Dat doe ik als lid van een politieke partij en sinds een jaar ga ik ook regelmatig naar protestacties over het klimaat. En ik eet ook veel bewuster.”

U bent dichter en schrijver. Doet u dat ook bewuster? “Mijn laatste roman is wel uit bezorgdheid geschreven, ja. ‘Het tegenovergestelde van een mens’ gaat vooral over het klimaat. De hoofdpersoon is niet voor niets een bewonderaar van Klein. Mijn boek is geen gangbare roman; het is een mix van proza, essays en poëzie. Maar de boodschap is wel eenduidig: ik probeer te laten zien dat het klimaatprobleem geen onderwerp is om voor weg te lopen, dat je er ook als schrijver mee aan de slag kunt.”

