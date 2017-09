Dichter Hans Tentije wint Constantijn Huygens-prijs

Dit is vanavond bekendgemaakt in het NPO-radioprogramma Kunststof. De Huygens-prijs is een van de literaire prijzen die de Jan Campert-Stichting namens de gemeente Den Haag uitreikt.

Volgens de jury is het werk van Tentije 'van een grote consistentie en van een constante kwaliteit. Tentijes referentiekader is eerder de Europese dan de Nederlandse literatuur en zijn stijl sluit aan bij de Amerikaanse epische traditie. Hij schrijft lange, verhalende gedichten waarvan trefzekere observatie, oog voor detail en rake typeringen van personages en landschappen de belangrijkste kenmerken zijn'.

Tentije speurt behoedzaam naar wat bleef hangen, en hoe Poëzie-recensente Janita Monna

Hans Tentije (Beverwijk, 1944) debuteerde in 1975 met de bundel 'Alles is er'. Inmiddels staan zestien dichtbundels zijn naam, die overigens eigenlijk Johann Krämer is - Hans Tentije is een pseudoniem.

Over zijn laatste bundel 'Om en nabij' (2016) schreef poëzie-recensente Janita Monna in Trouw onder meer: 'Tentije houdt zich ver van clichématige verzuchtingen. Hij probeert licht te laten schijnen op gebieden waar het vaak donker blijft en stelt vragen aan het geheugen. Speurt behoedzaam naar wat bleef hangen, en hoe. Maar wat maakt dat een herinnering bovenkomt, en wanneer? 'Wie zal zeggen waarvandaan en uit welk verleden / de geuren en geluiden een enkele keer / 's nachts komen overgewaaid, alsof ze ook buiten je om / moesten worden bewaard'.

Aan de Constantijn Huygens-prijs is vanaf dit jaar een bedrag van € 12.000 verbonden. Voorheen was dat € 10.000. De onderscheiding ( sinds 1947) ging eerder naar onder meer Adriaan Roland Holst ( 1948), J.C. Bloem (1949), Martinus Nijhoff ( 1953, postuum), Joke van Leeuwen (2012) en Adriaan van Dis (2015).

