Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja: Ik schrijf mezelf erin

‘Wacht even.’ Tsead Bruinja kijkt aandachtig naar een klein tafereel dat zich afspeelt in het café waar we hebben afgesproken. Een vrouw heeft haar portemonnee laten vallen. Haar pasjes vormen een zon op de grond. Als de vrouw haar spullen weer heeft opgepakt, hervat Bruinja het gesprek. “Hoe die pasjes liggen, of daar een spannende structuur in zit, daar let ik op.” Dit soort toevallige momenten ‘jat’ hij graag. Hij slaat ze op in zijn hoofd, schrijft ze op in een notitieboekje. Bankpasjes op een cafévloer kunnen materiaal zijn voor poëzie.

Onlangs verscheen Bruinja’s nieuwe dichtbundel ‘Ik ga het donker maken in de bossen van’.

Vanwaar die titel?

“Het is een onaffe zin, die suggereert dat er iets volgt. Die zin is de titel van een reeks die ik maakte voor Alexander Hutchison, een Schotse dichter, ik ontmoette hem ooit bij een poëziefestival. We deelden een liefde voor muziek, voor poëzie, voor het goede leven. Ik voelde me diep verbonden met hem. Hij stierf in 2015. En toen hij er niet meer was, dacht ik: wat als ik in plaats van één iemand, een heel bos van hem maak? Probeer het je eens voor te stellen, je geliefde of je kind als een groep.”

je moet me loslaten zegt het bos de oude man

jij weet niet wat het is dat ik dan los zou laten

zegt het bos de jonge man

“Het is een van de belangrijkste dingen die ik de afgelopen jaren maakte. Ik probeer hier iets dat in de buurt komt van het rituele, het mystieke. Het is een kwetsbare reeks, het zijn gedichten die dichtbij komen.’

Tsead Bruinja (1974) schrijft in het Fries en in het Nederlands en wie dat werk leest – ‘Ik ga het donker maken in de bossen van’ is zijn dertiende dichtbundel –, leert de dichter aardig kennen. Dat hij opgroeide in een Fries dorp, naar school ging in de stad. Dat hij nog jong was toen zijn moeder ernstig ziek werd: moeder zei aan de eettafel tegen een vriendje // ik ben hartstikke kaal // hij geloofde het niet / als stan laurel / tilde ze haar pruik op. Dat zijn vader werkloos raakte in de jaren tachtig: ik zie mijn vader nog aan tafel zitten / pratend met mijn moeder over het opeten van ons huis / als hij niet snel nieuw werk zou vinden.

Zijn werk ligt in het verlengde van hoe hij in de maatschappij staat,

Het is allemaal uit zijn gedichten te halen, net als het moment waarop de liefde voor zijn vrouw begon: die eerste zoen in de kou was een triomf / maar voor mij was het al aan / toen ze achterop sprong. En dat Bruinja inmiddels gescheiden is.