Deze woorden maakten in 2018 hun mediadebuut in Trouw

Vaak zijn de nieuwelingen gelegenheidswoorden die achteraf eendagsvlinders blijken te zijn. Sommige neologismen worden echter opgepikt door collega-schrijvers en zouden wel­eens kunnen beklijven.

Een mooie metafoor die in 2018 zijn opwachting maakte in Trouw, was kant­lijns­por­ter

Ook in Trouw maakten in 2018 heel wat woorden hun mediadebuut, zoals kennisheld (iemand die dankzij zijn wetenschappelijke werk als nationale held wordt vereerd) en plofmier: mier die bij gevaar zijn achterlijf opblaast om, terwijl hij sterft, gif te verspreiden om vijanden van zijn kolonie te doden (elders kamikazemier genoemd). Andere opvallende Trouw-debutanten in 2018 waren blijf-van-mijn-lijftatoeage, spookpaneel (zonnepaneel dat niet bij de netbeheerder is geregistreerd) en tempohuis (semipermanente woning). Een mooie metafoor die in 2018 zijn opwachting maakte in Trouw, was kantlijnsporter: iemand die een sport beoefent waaraan kranten hooguit in de zijkolommen aandacht besteden. Een beoefenaar van een marginale sport dus.