Deze vrouwen gaan in Delft al wandelend op zoek naar werk

Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Maar al die verhalen lijken op elkaar: twintig, dertig, soms veertig jaar met veel plezier en inzet gewerkt. Dan: een reorganisatie, een arbeidsconflict met die nieuwe manager of een burn-out door de toegenomen werkdruk; ontslag, de hoop en verwachting dat ze snel ander werk zullen vinden en de toenemende frustratie als blijkt dat niemand op hen zit te wachten. Want: te oud.

“Ik kan echt wel wat. Maar soms krijg ik binnen een paar minuten een afwijzing op mijn sollicitatie: ‘Na zorgvuldige afweging...’ Wat ik gedaan heb, mijn ervaring: het doet er allemaal niet toe. Ze kijken alleen naar mijn geboortedatum”, zegt een van de deelneemsters aan de ‘netwerkwandelingen’ die de Delftse stichting Kijk Haar! organiseert voor werkloze vrouwen van vijftig jaar en ouder.

Vijftien van hen maken vanmorgen onder leiding van de flamboyante Pieter van Stein (45) - zelf ook op zoek naar betaald werk - een stadswandeling door de binnenstad van Delft, een aaneenschakeling van historische monumenten, pittoreske pleintjes, stille grachten, straatjes met mooie geveltjes en goedgevulde terrasjes. De zon straalt, de stemming zit er meteen in. Vrouwen onder elkaar, dat mengt goed.

Verbondenheid

De onderlinge verbondenheid, het gevoel onder gelijken te zijn: voor Vera Zuijdam (50) uit Rotterdam zijn dat de redenen om mee te wandelen. Ze werkte 23 jaar bij de consumentenservice van Unilever. Tot die afdeling werd opgedoekt en iedereen ontslagen. Daarna had ze een paar tijdelijke baantjes, waarvan de laatste twee jaar op de educatieve afdeling van een museum. “Een wereldbaan”, zegt ze. Maar na twee jaar werd haar contract niet verlengd. Want: nieuw management, nieuwe plannen.

“Sindsdien heb ik tientallen sollicitaties verstuurd. Zo frustrerend! Werkloos zijn, langs de kant staan, tast je zelfvertrouwen aan. Soms zit ik de hele dag achter de pc en zie ik niemand, want iedereen in mijn omgeving werkt. Dan is het fijn om in deze groep even mensen om me heen te hebben die me begrijpen.”

Niemand verwacht een baan over te houden aan de netwerkwandelingen. Maar tips en ervaringen uitwisselen, kan wel. Bovendien: het is gezellig. Niet in het minst door Van Stein, voor wie het begrip ‘positivo’ lijkt te zijn uitgevonden. Met zijn charme, humor en oprechte belangstelling windt hij zijn wandelaarsters moeiteloos om de vinger. “Pieter is géwéldíg”, zegt Rita van der Jagt (62) uit Rotterdam. Het klinkt bijna verliefd.

Om werk te vinden moet je goed in je vel zitten

© Johan Nebbeling

Nadat hij zelf werkloos raakte, begon Van Stein voor Kijk Haar! wandelingen te organiseren als aanvulling op de workshops en trainingen die de stichting verzorgt voor werkloze vrouwen van boven de vijftig.

“Ik hou van mensen, ik hou van wandelen en ik vind het fijn iets voor anderen te doen. En om werk te vinden moet je goed in je vel zitten en daarvoor zijn vitaliteit en gezondheid belangrijk.”