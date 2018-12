Deze vrouw las het afgelopen jaar 252 boeken

De teller van Marieke Scheers (50) staat op 252. Dat zijn alle boeken die ze in 2018 heeft gelezen, tot nu toe, want het jaar is nog niet voorbij. Hoogstwaarschijnlijk krijgt ze vóór Oudjaarsnacht nog twee andere boeken uit: ‘Hartendief op pootjes’ en ‘Brieven voor Sara’. Het eerste is romantische fictie, het tweede neigt naar literatuur, beide boeken hebben volgens Scheers een fijne, warme sfeer.

Zo’n vijfduizend van hen deden mee aan deze wed­strijd-met-je­zelf: samen namen ze zich voor om 211.519 boeken te lezen

Met 252 of 254 heeft de lezeres uit Houten haar eigen ‘reading challenge’ voor dit jaar ruimschoots gehaald: ze was 200 boeken van plan. Daarmee is zij een van de fanatiekste deelnemers van Hebban, een online lezerscommunity met 160.000 leden in Nederland en Vlaanderen. Zo’n vijfduizend van hen deden mee aan deze wedstrijd-met-jezelf: samen namen ze zich voor om 211.519 boeken te lezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: bijna een kwart hiervan blijft ongelezen.

Geen tv meer Zo niet bij Scheers, die avond aan avond op de bank zit met een boek en ook in bed nog wat leest. Ze is opgeleid als apothekersassistente en heeft sinds twee maanden geen werk meer, maar dat heeft geen invloed op haar leesgedrag. “Sinds een jaar of drie kijk ik geen tv meer”, zegt ze. “Dat is het grootste geheim.” Terwijl haar man netflixt en haar kinderen van 17 en 19 druk zijn met sociale media, leest zij thrillers en ‘feelgood boeken’ van bijvoorbeeld Lucinda Riley. “Dat is geen officieel genre, maar het zijn boeken met een hoop liefde, romantiek, en wat drama. En aan het eind moet je ze met een goed gevoel dichtslaan.” Terwijl haar man netflixt en haar kinderen van 17 en 19 druk zijn met sociale media, leest zij thrillers en ‘feelgood boeken’ Veel mensen vinden het leuk om zichzelf als lezers te profileren, zegt Hebban-hoofdredacteur Sander Verheijen. “Dat is het show-element van zo’n challenge. Terwijl lezen uiteindelijk een solistisch ding is. De meesten gaan in hun ochtendjas op de bank zitten lezen.” Dat velen hun eigen leesambitie toch niet waarmaken, is volgens hem niet zo gek. “Zo gaat dat met goede voornemens. Vergelijk het maar met al die mensen die op dieet gaan.”

Jongeren Verheijen beschrijft de gemiddelde deelnemer aan zijn platform als een ‘mainstream-lezer’. “Het zijn voornamelijk vrouwen van boven de 45 jaar die de bestseller-top-60 lezen. Meestal geen literatuur met een hoofdletter L.” Er melden zich ook wel jongeren aan bij Hebban, “maar de boekenlezer wordt over het algemeen steeds ouder. Er groeit een hele generatie niet-lezers op.” Hoe je die aan het lezen krijgt, Verheijen weet het niet. Oud-leerkracht Elly van der Meer (67) maakt zich zorgen over de ontlezing. Zelf las ze dit jaar 142 boeken; haar challenge was 125. Maar haar kleinkinderen volgen haar niet: “Jongeren kijken filmpjes, sturen berichtjes, ze hebben zoveel afleiding.” Al zijn er natuurlijk ook ouderen die niet voor het boek gewonnen zijn. Neem de man van Elly van der Meer: “Hij leest twee Baantjers per jaar. Een schril contrast. Hij vindt soms dat ik te moeilijk van de bank afkom, dan wil hij iets leuks gaan doen. Maar verder heeft hij van mijn lezen geen last hoor, het is een stille hobby.”

Zusje van Het online lezersplatform Hebban.nl is de kleine, Nederlandstalige zus van Goodreads. Deze internationale community, sinds 2013 onderdeel van techreus Amazon, schrijft ook een readers challenge uit, waaraan in 2018 wereldwijd ruim vier miljoen lezers meededen.

Voorgenomen aantal boeken: ruim 250 miljoen. Daarvan bleef dit jaar bijna 80 procent ongelezen.

