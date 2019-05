Deze Vlaamse abdij lijkt een echte Da Vinci in handen te hebben

Ze lijken nu gelijk te krijgen. De gerenommeerde Amerikaanse kunsthistoricus Jean-Pierre ­Isbouts, die al jaren onderzoek doet naar Het Laatste Avondmaal van Tongerlo, is er nu ook van overtuigd dat Da Vinci er zelf aan meewerkte. Het grootste deel van de kopie is gemaakt door de leerlingen van Da Vinci – dat was al bekend – maar in het gezicht van Johannes ziet Isbouts onmiskenbaar de hand van de meester.

Da Vinci gebruikte een speciale schildertechniek, sfumato, waarbij kleuren zacht in elkaar overlopen, zonder harde lijnen en grenzen. Volgens Isbouts beheerste niemand die techniek zo goed als Da Vinci. De techniek is te zien bij zijn ‘Mona Lisa’, en is volgens Isbouts dus ook te bewonderen in het gezicht van Johannes in de Norbertijnenabdij.

Da Vinci was volgens Isbouts bovendien gefascineerd door de figuur van Johannes en voelde een sterke verbondenheid met hem. Ten slotte is in het gezicht van ­Johannes ook nog eens het model te herkennen dat ook te zien is bij eerdere schilderijen van Da Vinci, zegt Isbouts.

Een team van internationale kunstkenners gaat nu naar de kwestie kijken. Mochten ook zij tot de conclusie komen dat het hier – deels – om een echte Leonardo Da Vinci gaat, dan kan ­Tongerlo zich opmaken voor een ware toeristenstroom.

Lees ook:

De kinderlijke verwondering van Leonardo Da Vinci Leonardo da Vinci heeft iets gemeen met zijn biograaf Walter Isaacson: nieuwsgierigheid. Wat kunnen we leren van Da Vinci?