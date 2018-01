Deze spirituele groeigids is níet oppervlakkig

Thomas Keating is trappist, een monnik uit de benedictijnse familie waarbij veel nadruk ligt op contemplatie. Hij is ook een schrijver van diverse spirituele bestsellers, en een van de grondleggers van de zogenaamde centering prayer-methode, een specifieke gebedstechniek waarbij verstilling en concentratie op Gods aanwezigheid een grote rol speelt. Hij is ondertussen al hoogbejaard, en woont in een abdij in de Amerikaanse staat Colorado.

De thematiek

Dit boek is de eerste Nederlandse vertaling van zijn 25 jaar oude bestseller 'Invitation to Love'. Keating probeert hier een verbinding te leggen tussen de moderne psychologie en christelijke contemplatie. In het kort beschrijft hij hoe de mens volgens de psychologie niet in staat is om zijn diepste innerlijk te begrijpen. We handelen vanuit onbewuste verlangens of frustraties, ons 'onechte ik'. Volgens Keating is dat niets nieuws: Paulus schreef ook al dat hij het goede wil doen, maar er toch niet in slaagt om dat werkelijk te doen. Deze zwakte is wat het christendom altijd aanduidde met 'erfzonde' en wat tegenwoordig de condition humaine kan worden genoemd.

Maar het christendom beweert daarnaast dat God niet wil dat de mens in deze toestand verkeert: het evangelie veronderstelt althans dat de mens met Gods hulp tot werkelijke liefde in staat zou moeten zijn. Volgens Keating helpt christelijke contemplatie daarbij. In de verstilling voor Gods aangezicht komen je verborgen verlangens, frustraties en fantasieën aan het licht. Zo leer je stap voor stap om niet meer te handelen uit zelfbehoud, maar uit vrije liefde.

Vermakelijk en inzichtgevend zijn de voorbeelden die hij geeft over zijn eigen leven. Zo vertelt hij hoe hij als kersverse monnik zo contemplatief mogelijk wilde zijn en dus ook steevast probeerde als eerste in de kapel aanwezig te zijn voor het gebed. Maar steeds was een andere novice hem te snel af. Al gauw kon hij niet meer bidden van de jaloezie om zoveel vroomheid van zijn medebroeder. Door dit soort verhalen laat hij zien hoe gemakkelijk het is om schijnbaar vroom toch door onzuivere motieven gedreven te worden.