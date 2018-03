Deze Orpheus is een glinsterend slotgezang van regisseur Pierre Audi

De Nationale Opera

La morte d'Orfeo

★★★★★

Glorieuze godenzoon, in de sterverlichte hemel zul je heel gelukkig zijn', zingen de goden Orpheus toe. Net daarvóór hebben ze hem de zwarte outfit, die hij hevig treurend in de onderwereld droeg, van het lijf getrokken. En daar staat hij dan in een pak vol glinsterende spiegeltjes. Hij droeg het al stiekem onder al dat zwart. En als Orpheus, nog altijd mokkend, in de slotakkoorden rond zijn as tolt, fungeert dat glitterpak als een heuse discobal. Het felle licht erop wordt in glinsterende sterretjes en flitsjes de zaal in gekaatst.

Een prachtig en verrassend fonkelend einde aan Pierre Audi's enscenering van Stefano Landi's 'La morte d'Orfeo' uit 1619. Heel theatraal, kleurrijk en opzichtig, bijvoeglijke naamwoorden die helemaal niet zo evident zijn voor wie Audi's stijl van regisseren kent. En dat allemaal in het Muziekgebouw aan 't IJ, een concertzaal die eigenlijk niet geschikt is als operatheater. Want er zijn geen coulissen, er is amper plek voor een lichtplan en er is geen voordoek. Maar Audi en zijn team laten je dat vanaf de eerste noten vergeten.

In Audi's ensceneringen liep, of liever: schreed men steevast op blote voeten, vaak een eenvoudige stok als staf in de hand

Onder toeziend oog van prinses Beatrix zette Audi vrijdag met dit vergeten en moraliserende barokwerk een punt achter zijn 30-jarige carrière als regisserende operadirecteur van De Nationale Opera. In 1988 kreeg hij de leiding over het in zwaar weer verkerende gezelschap - er was morrend personeel, er waren grote financiële tekorten. Twee jaar later al regisseerde hij er zelf zijn eerste opera: Monteverdi's 'Il ritorno d'Ulisse in patria'. Die Audi-eersteling werd een groot succes en markeerde het begin van een regiestijl, waarin zand, water, vuur, steen, hout en aardse kleuren de overhand hadden. En in zijn ensceneringen liep, of liever: schreed men steevast op blote voeten, vaak een eenvoudige stok als staf in de hand. Contact met de vloer.

Herkenbaar In 'La morte d'Orfeo' liep nu geen enkele van de tien zangers meer barrevoets, en was er geen zand, water, vuur, steen noch hout op de bühne te ontdekken. En toch was de Audi-stijl in alles herkenbaar. In de bewegingen van de zangers, in de lange tunieken (kostuums van Robby Duiveman), in de omgekeerd boven het gebeuren hangende bloesemboom (decor van Christof Hetzer), in de eenvoudige stokken voor de herders. Alles ademde Audi, tot aan die verrassende slotscène dan, waarin een soort fragmentatiebom van licht ontplofte. De zwartglimmende achterdoeken waren toen al langzaam omhooggetrokken, zicht gevend op een soort witte lichtscherven in een Escher-patroon. Effectvolle kitsch. Opvallend ook dat Audi de halfgod Orpheus een soort doornenkroon op het hoofd had gezet en dat de goden hem, met maskers op, hoonden. Vertaling van de moraliserende teksten in de opera van Landi, geschreven voor het pauselijke Rome. Audi wilde de seksverslaafde verleider laten zien, die Orpheus in de mythe is vóór hij Euridice, de ware, tegenkomt. Niemand schreef ooit een opera over die episode uit het leven van Orpheus, en Audi hintte erop dat hij graag iemand een opdracht voor zo'n opera zou willen geven. Dan zou er met Monteverdi's 'Orfeo' en deze opera van Landi een chronologische Orpheus-trilogie ontstaan. Misschien iets voor het festival in Aix-en-Provence waar Audi vanaf september de scepter zwaait. Aan het begin liet Audi heel kort, met donder en bliksem het fatale omkijk-moment zien waardoor Orpheus voorgoed zijn Euridice in de onderwereld verliest. Landi's opera begint na die gebeurtenissen, waarin Bacchus en zijn bacchanten wreed wraak nemen op ego-tripper Orpheus. Ze scheuren de mooie zanger in stukken. Terug in de onderwereld, nu echt dood, lacht Euridice hem uit, waarna Orpheus door zijn vader Apollo als ster aan de hemel geplaatst wordt. Landi's muziek klonk compleet, aangevuld met twee ritornelli uit diens 'Il Sant' Alessio' Christophe Rousset, in die dertig Audi-jaren al veel vaker zijn muzikale partner, omlijstte het gebeuren fraai met Les Talens Lyriques, ditmaal bestaand uit slechts dertien musici. Er waren geen extra instrumenten toegevoegd, wat in dit soort opera's nogal eens gebeurd. Landi's muziek klonk compleet, aangevuld met twee ritornelli uit diens 'Il Sant' Alessio'.