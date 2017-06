Deze Noor laat een kabbelende intrige in een paar alinea's veranderen in een spannende jacht

Harry Hole is terug, meldt de uitgever. Logisch, want Jo Nesbø heeft een prachtig personage geschapen met deze kruising tussen een alcoholische wildeman en een fijnzinnige intelligente speurder. Deze Noor kan ook nog eens prachtig schrijven, hij laat een kabbelende intrige in een paar alinea's veranderen in een razendspannende jacht. En dan niet een enkele keer per boek, maar zo'n vier of vijf maal.

Harry zegt doorgaans 'nee' op pagina 50 van het boek en 'ja' na nog een uurtje lezen

Probleem is wel dat Harry Hole al verschillende keren terug is gekomen. Zeker drie boeken stond de recherche in Oslo voor een onoplosbaar raadsel, en dan moest er iemand Harry Hole uit het café halen, of juist uit zijn rustige baan als politiedocent. Harry zegt doorgaans 'nee' op pagina 50 van het boek en 'ja' na nog een uurtje lezen. En ergens verderop zal de wijsheid 'eens een alcoholist, altijd een alcoholist' weer bewezen worden. Wat dat betreft is de spanning er af.

En het moordmysterie van dit boek? In 'De Dorst' is een seriemoordenaar aan het werk die vrouwen benadert via dating-site tinder. Als ze toehappen doet hij dat ook, met een setje metalen tanden dat hij in het buitenland op maat heeft laten maken. Een vampier dus. Een beetje uit de mode, zou je zeggen. Maar de dader laat bij zijn slachtoffers wel verwijzingen achter... naar Harry Hole. Geen wonder dat onze held toch de handschoen oppakt.

Eenmaal terug in de recherchekamer moet Hole samenwerken met personen die volgers van de serie wel kennen. De ambitieuze hoofdcommissaris die alleen aan zijn eigen loopbaan denkt. De oudere rechercheur die altijd werd gepasseerd als het tijd werd was voor promoties. Nieuw is een psycholoog, gespecialiseerd in vampirisme. Een collega van Harry waarschuwt hem al vroeg: die zielenknijper is niet te vertrouwen. Dat klinkt zo overtuigend, dat ook op dat punt de lezer weinig verrassends hoeft te verwachten.

En dan krijgt Hole het privé onverwacht zwaar voor de kiezen. Terwijl de lezer uiteraard al weet dat het niet slim is dat Harry een groot deel van zijn veldwerk gaat uitvoeren onder de drankflessen in een bar. Maar de laatste honderd pagina's zijn toch weer ouderwets goed, niets is zoals het allemaal leek.

Hole's schepper Nesbø probeerde het al een paar keer zonder Hole, zoals in het prachtige korte verhaal 'Bloed op sneeuw'. Veel origineler dan de serie die hem beroemd maakte, maar Harry Hole blijkt nog steeds verslavend goed.

Jo Nesbø

De dorst

Vert. Annelies Vroom

Cargo; 540 blz. € 22,50

Oordeel: Personages zijn voorspelbaar, maar Nesbø's ontknoping is weer puik

