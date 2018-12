Deze mensen verkleden zich als surprise of nemen vrij om te knutselen

‘Wij zijn nu zelf de surprises’

“Geschiedenis, Disney, buitenland, de letter A: met sinterklaas verkleden we ons altijd in een vooraf ­afgesproken thema. Dit jaar was het ‘Over de grens’, omdat ik zelf al een paar keer over de grens ben gegaan met verkleden. Bij het thema ‘De ­letter E’ stond ik als heilige engel verlicht in het prieel in onze tuin.

“We hebben het afgelopen zaterdag gevierd met vijf kinderen en aanhang. Er waren er drie verkleed als vakantiegangers, compleet met zwemvliezen, hawaïslingers en ­flamingozwemband. Mijn man Henk en ik zijn net een weekje in Spanje geweest en kwamen in flamenco-stijl met jurk, hakken, castagnetten en een waaier. Een van mijn dochters kwam als priester met een babypop onder haar jurk.

De familie Alberts uit Zuidveen verkleedt zich elke sinterklaas. © -

“We trekken lootjes in oktober en zijn dan weken bezig met onze outfits. Er wordt met karton gewerkt, we gaan naar de kringloop, kopen lakens en knippen en naaien. Toen we surprises maken niet fijn meer vonden, kwam dit idee. Het is hilariteit alom. We zijn nu zelf de surprises en beginnen in de zomer al te overleggen over het thema.



“Ook de gedichten zijn niet mals: zo’n drie kantjes per persoon. We doen niet veel cadeaus, maar het is echt een happening. Inmiddels hebben we vier kleinkinderen, maar dit feestje is niet geschikt voor hen. Met de kleintjes vieren we het overdag. Daarna gaan zij naar bed en begint het deel voor de volwassenen.”