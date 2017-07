Deze 'Man met de microfoon' hoeft zijn buurt niet uit voor de mooie verhalen

Wie Chris Bajema wil opsnorren, hoeft enkel een rondje door Amsterdam-Oost te fietsen. Zijn oranje bus verraadt onmiddellijk waar de veertiger op dat moment aan het werk is, op zoek naar bijzondere verhalen voor zijn podcast 'Man met de microfoon'.

Deze ochtend heeft hij de Ford Transit uit 1985 pontificaal op de stoep van het Javaplein in de Indische buurt geparkeerd. Bajema zelf tuurt in een aangrenzende koffiezaak aandachtig naar zijn computerscherm, de handen in het haar.

Zowel letterlijk als figuurlijk, blijkt al gauw, want er heerst paniek. De volgende aflevering van zijn programma moet over twee weken op internet staan, maar hij heeft nog geen minuut aan bruikbaar materiaal.

"Bij een garagehouder ben ik geweest, ik heb bij de vrouw van de bloemenstal aangeklopt, en opnames gemaakt van gesprekken met allerlei mensen op straat", verzucht hij. "Maar het zijn losse flodders in plaats van parels, ik heb nog geen uniek verhaal te pakken. Straks moet ik weer naarstig op zoek."

"Ik dacht dat dit angstige gevoel wel zou wegebben wanneer ik een aantal afleveringen tot een succesvol einde had gebracht", zegt Bajema. "Maar dat is niet zo. Iedere maand heb ik weer stress. Al is die nu uitzonderlijk hoog: er zijn al twee van de vier weken verstreken en ik heb nog niets."

Tot nog toe is het iedere keer goed gekomen. Inmiddels zijn er op Bajema's website twaalf afleveringen van pakweg drie kwartier te beluisteren, waarin een of meerdere buurtbewoners vertellen over een bijzonder deel van hun levensloop.

'Man met de microfoon', door de Stichting Verhalende Journalistiek vorig jaar bekroond tot 'Meesterverteller', is volledig afhankelijk van het toeval. In zijn eentje trekt Bajema de buurt in, op zoek naar menselijke verhalen. Voor het maken van zijn podcast plant hij niets. Vertrouwend op zijn oprechte interesse, ervaring, en open blik, wacht hij geduldig op op dat ene mooie verhaal.

Nog steeds moet Bajema te pas en te onpas uitleggen dat 'Man met de microfoon' in principe een audioprogramma is dat je op afroep kunt beluisteren op internet. Vijftien- tot twintigduizend mensen luisteren inmiddels naar zijn afleveringen, waarmee 'Man met de microfoon' de best beluisterde onafhankelijke podcast van Nederland is. "Eén voor één heb ik die luisteraars moeten overtuigen."

Enthousiast vertelt de vrouw over het plezier waarmee ze luistert. Bajema glundert. "Ik krijg zoveel meer reacties dan toen ik voor de radio werkte. Op Facebook, per mail, op straat. Vanochtend nog stopte een vader op een scooter. 'Kijk", zei hij tegen het kind achterop, 'dat is de man naar wie we op vakantie in Griekenland steeds luisterden.'"

Verdiept in zijn computer wordt Bajema in de koffiezaak plots aangestoten door een vrouw. Ze laat een kaartje zien. Bajema lacht. "Kijk, dat is de clubcard van 'Man met de microfoon'", legt hij uit. "Het enige lidmaatschapspasje waar je niets, maar dan ook niets mee kunt. Voor 25 euro te koop op mijn website. Daar slijt ik overigens ook T-shirts met een tekening van de bus erop."

Bajema zoekt alleen in Amsterdam-Oost, waar hij al veertien jaar woont. "Ik heb de hele wereld over gereisd", verdedigt hij die keuze, "om te ontdekken dat de verhalen om de hoek voor het oprapen liggen. Door me te beperken tot deze buurt, kijk ik anders naar mijn woonplek. Nee, de verhalen raken hier nooit op."

Zonder locatie

Nergens in de podcast zegt Bajema waar hij is, hij snoeit iedere verwijzing naar de Dappermarkt of de Javastraat weg in de montage. Het idee is namelijk dat het over elke stadswijk kan gaan, waar dan ook in Nederland. Enkel de accenten van enkele buurtbewoners verraden dat 'Man met de microfoon' zich niet afspeelt in bijvoorbeeld Brabant.

Maar als hij enkel rondstruint in zijn eigen buurt, waarom dan die bus? "Tja", lacht hij. "Ik zou me ook per fiets kunnen verplaatsen. Maar ik had een logo nodig, kon niet meer zeggen 'Hoi, ik ben Chris van de VPRO'. Dit oranje ding schept vertrouwen. De man heeft een bus, dus het zal wel snor zitten." Met of in het voertuig doet Bajema verder niets. Wanneer hij na een week of twee voldoende materiaal heeft verzameld - voor iedere 25 minuten van 'Man met de microfoon', neemt hij pakweg tien uur aan geluid op -, begint hij thuis aan de grote puzzel. Hij luistert fragmenten terug, begint wat met monteren, en gaat op zoek naar het thema waaromheen iedere aflevering losjes is gedrapeerd, zoals 'water', 'bankjes' of 'in de maling'.

"Dan zie ik plots 'O, die twee of drie verhalen passen wel bij elkaar'." Soms keert hij terug naar een persoon, omdat hij iets vergeten is te vragen. "Of dan heb ik te weinig naar details gevist. Ik probeer mensen altijd terug in de tijd te plaatsen. Hoe rook het toen dat ongeluk gebeurde? Wat zag je? Wie had je daarvoor nog gesproken?"