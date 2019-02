Deze historici zochten uit hoe het voetbal in Nederland verscheen

Waar en wanneer begon men precies met voetbal? Ja, in Engeland. Maar in Nederland? En dan niet zomaar even lukraak een wilde gok over plaats of een datum. Nee, precies en dan natuurlijk ook zo nauwkeurig mogelijk over wie er bij betrokken waren en op welke wijze.

Het zijn prachtige vragen voor historici, die zich aan niets gelegen laten liggen dit soort kwesties te ontrafelen en die het al helemaal weinig kan schelen of het grote (lezers)publiek deze vragen interessant vindt. Historici jagen geen verkoopsucces na, ze willen verheldering.

Jan Luitzen en Wim Zonneveld hebben die taak op zich genomen en het resultaat is 'Hoe voetbal verscheen in Nederland - Rood en Wit, HFC, HVV en hun kornuiten 1880-1910'. Het boek is een vervolg op een stuk dat ze eerder voor het literaire voetbalmagazine Hard Gras schreven en een interim-rapport van wat Luitzen en Zonneveld 'het grotere geheel' noemen waaraan ze zijn begonnen.

Luitzen en Zonneveld beschrijven de eerste dagen van het mob football (een verre verwant van het spel dat we nu kennen) en laten zien hoe deze sport als voetbal wortelschiet. Ze vertellen van wedstrijden op de 'Fransche kostschool' in Noordwijk, ze benoemen de rol van de Engelse broers John en Edward Skinner die hun Engelse sporten missen en hun moeder schrijven of ze hun cricketspullen wil bezorgen, en ze verhalen over een sportdag (voorjaar 1789) waar de Duitse jongens worstelen kiezen en de Engelse hardlopen, waarna besloten wordt 'at football to decide the prize'.

Waar speelt zich dit af? Op de openbare weg. Luitzen en Zonneveld: 'Met een startpunt ergens halverwege de Gooweg, precies tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, waarbij de Engelsen moeten proberen de bal in Noordwijkerhout te krijgen, en het buitenlands team in Noordwijk (...) De Engelsen winnen (...) John Skinner zet het hele gebeuren op rijm: het eerste verslag van een voetbalwedstrijd op Nederlandse bodem.'