Deze Evita is donker en dreigend

Het land is kreupel. De leiders corrupt. Er is armoede en machtsmisbruik. Maar dan is daar Eva – Evita – de nieuwe vrouw van kolonel Perón die Argentijnen halverwege vorige eeuw weer hoop gaf. Volksmeisje Eva raakte de juiste snaar waardoor Peróns populariteit steeg. En die van haar nog meer.

Andrew Lloyd Webber (muziek) en Tim Rice (tekst) maakten er in 1978 een musical over, waarbij de focus ligt op hoe Eva zich omhoog werkt tot hartenveroveraar van het volk. Naast de film met Madonna (1996) speelden in Nederland al verschillende versies, waaronder die van Joop van den Ende (2007) met Brigitte Heitzer.

Heitzer is nu terug, bij een andere producent. Deze nieuwe versie (regie: Paul van Ewijk) is donkerder en dreigender, en niet alleen door het paarse en donkerblauwe decor en licht. Terwijl nietsontziende militairen elkaar afmaken volgen we Eva die als een meedogenloze mannenverslindster koste wat kost aan de top wil komen. ‘Ik wil erbij zijn, ik wil vrij zijn.’

Ze palmt steeds (invloed)rijkere mannen in: ‘Zij zoekt een man voor haar volgende stap / met vingers in diverse borden met pap.’ Heitzer zingt de ingewikkelde melodieën schijnbaar moeiteloos – hoewel soms wat schel – en is op alle fronten volwassener en krachtiger geworden.

Sluw Haar Eva is sterk, sluw en charmant, maar ook bikkelhard als ze iemand niet meer nodig heeft. Zeker in de eerste helft is ze zo berekenend, dat we de kwetsbaarheid daarachter niet zien. Een zwakke regiekeuze. Personage Che (René van Kooten) doolt daarnaast als een cynische commentator rond om kritische vragen te stellen bij de heilige status van ‘Sancta Evita’. Hij doet dat op zich overtuigend, al heeft hij door de regiekeuze weinig onderuit te halen: we zien al hoe meedogenloos Eva is, hij kleurt rood roder. In de tweede helft voelen we wel wat sprankjes kwetsbaarheid bij Eva, wanneer ze ziek wordt en toch blijft strijden, maar een gevoelig mens van vlees en bloed wordt ze niet. Als geheel staat de voorstelling fier overeind. Ook door de sterke vertaling van Daniël Cohen en de choreografie van Chiara Re: strak, indrukwekkend ritmisch en fel, maar ook ingetogen. En natuurlijk door de weergaloze muziek. Lloyd Webber combineerde ingenieus tango, rockgitaren, requiem, toegankelijke melodieuze ballads zoals ‘Huil niet om mij Argentina’ en composities met meer atonale intervallen. De telkens terugkerende melodieën blijven nog lang in je hoofd doorzingen. T/m 14 april 2019, info: www.degraafencornelissen.nl

