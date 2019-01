Deze droogboeketten zijn een stuk duurzamer dan bij de bloemenwinkel

Droogbloemen, is dat niet iets van heel lang geleden? Bloemist Marjolijn Fliek (37) schudt haar hoofd, ze weet: droogbloemen zijn het juist helemaal op dit moment. Als je het zelf wilt doen, begeef je je alleen wel op glad ijs, aldus Fliek: “Je moet ervoor zorgen dat je het op een moderne, frisse manier doet. Droogbloemen 2.0, zeg maar.”

In 2017 begon ze met Raket en Distels. In de buurt van Rotterdam huurt Fliek een stuk grond van 800 vierkante meter bij een biologische boer. Daar verbouwt ze zo’n zeventig soorten bloemen, die verspreid door het jaar heen groeien. In de zomer heeft ze het druk met bruidsboeketten die haast ontploffen van kleur. Zodra de herfst en de winter komt, gaat Fliek steeds meer over op de wat ingetogener droogboeketten en kransen. “Ik heb zoveel vers in de zomer, dat kan ik niet allemaal verwerken. Daarom droog ik veel bloemen om zo de herfst en de winter door te kunnen.”

Ik werk graag met de seizoenen mee

Na de kunstacademie werkte ze een tijd voor een modeacademie, dat was het niet helemaal. Zelf kruiden en groenten verbouwen, het was iets wat ze eigenlijk altijd stiekem wel wilde. Na een biologische landbouwopleiding besloot ze dat het bloementeelt moest worden. “Groenten zijn leuk, maar uiteindelijk verbouw je allemaal dezelfde krop sla.” Om het vak van bloemist te leren, werkte Fliek eerst een half jaar in een bloemenzaak: “Daar heb ik dagenlang bloemen schoongemaakt en boeketten bezorgd.”

Marjolijn Fliek © rv

“O, ben jij van die droogbloemen”, krijgt Fliek na twee jaar Raket en Distels geregeld te horen. Al doen steeds meer mensen dat hoor, zegt Fliek lachend. Ze maakt boeketten, kransen en sinds kort ook de ‘flowercloud’: een soort hangend bloemstuk. De Cosmea, het Juffertje in het groen en Ridderspoor, het zijn enkele van de bloemensoorten waar ze graag mee werkt. De ultieme droogbloem is wat haar betreft de strobloem: “Die staat haast droog op het land.”

De bloemen die na de zomer overblijven, bewaart ze in een kleine opslag vlak bij haar huis in Rotterdam. Thuis aan de keukentafel - ‘ik ben nog op zoek naar een werkplek’ - verwerkt ze het tot een bos of krans. “Mijn idee ontstaat tijdens het maken. In mijn kransen probeer ik een logische herhaling te brengen, maar ik houd absoluut niet van stijve symmetrie.”

Mensen de les lezen doet ze liever niet, maar haar liefde voor droogboeketten komt voort uit haar overtuiging dat het als het om bloemen gaat allemaal wel m een stuk duurzamer kan. Waarom zou je in de koudste maand van het jaar een bos knalgele tulpen op tafel willen zetten? En hoe romantisch is die roos als hij helemaal uit Afrika komt? Fliek: “Ik werk graag met de seizoenen mee. In januari is het buiten grauw; het is een rustperiode en dat past heel goed bij een mooi droogboeket in combinatie met takken bijvoorbeeld.” Vooral, gaat ze verder, als je weet dat alles straks weer opkomt: “Je ziet de knoppen bijna alweer aan de takken zitten.”

Meer info: www.raketendistels.nl

