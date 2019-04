Deze 24-jarige fotograaf maakte een Vogue-cover van Beyoncé maar fotografeert liever zijn vrienden

Wat was er eerst in zijn werk, de mode of de kunst? Tyler Mitchell weet het antwoord niet. De vraagsteller is Hans Ulrich Obrist, een beroemde curator in de internationale kunstwereld, tijdens een interview in Foam Magazine, het glossy tijdschrift van het Amsterdamse fotomuseum. Mitchell is net 24 en omgeven door superlatieven. Amper tien jaar geleden maakte hij nog skatevideo’s van vrienden, nu fotografeert hij voor grote modemerken die hem vrij spel geven: hij bepaalt de locatie, de modellen, de styling. Ze vertrouwen op zijn intuïtie, en op zijn 215 duizend Instagramvolgers. Nu heeft Mitchell een tentoonstelling in Amsterdam.

De jonge fotograaf – lang en slungelig, streepjesshirt, handen op de rug, knalroze vingernagels – lijkt zelf ook verbaasd over wat hem overkomt. Mitchell oogt schuchter als een paar journalisten zijn werk komt bekijken. Hij vertelt over hoe hij zijn modellen ontdekt: via Instagram of Twitter, waar anders? Hij zoekt naar mensen die op hem lijken, die hij zelf zou kunnen zijn.

De fotograaf ziet zijn werk in Amsterdam voor het eerst op zo’n groot formaat, de meeste foto’s maakt hij voor modebladen of voor Instagram. De kleuren en het zonlicht vallen meteen op: zuurstokroze, knalgeel, het glimt en fonkelt. Beyoncé is te zien op een van de foto’s die Mitchell van haar maakte voor Vogue. De superster poseert met een enorme bos bloemen op haar hoofd. Maar liever werkt hij met onbekenden, of met zijn eigen vrienden.

Veel foto’s lijken afkomstig uit de flo­wer­po­wer­tijd, behalve dat er nu bijna alleen maar zwarte mensen zichtbaar zijn

Vlag We staan bij een van de grote foto’s, met daarop een jong stel. De twee hebben allebei een baby in de armen. Op de achtergrond een Amerikaanse vlag. “Dat is Tyra Mitchell, een naamgenoot en een van mijn beste vriendinnen”, vertelt Mitchell. “Ik heb haar zwangerschap met de camera gevolgd, er hangt hier ook ergens een foto van haar met dikke buik.” De foto met de vlag noemt Mitchell het hoogtepunt van de tentoonstelling: de vier staan op Howard Beach, op de plek waar in 1986 een jonge zwarte man overleed na een racistisch gemotiveerde achtervolging. Een dubbele wedergeboorte. ‘Boys of Walthamstow’, 2018. © Tyler Mitchell Vrijwel alle modellen, alle mensen op de foto’s en in de films van deze in 1995 in Atlanta, Georgia geboren Amerikaanse fotograaf zijn zwart, Afro-Amerikaans. Voor Mitchell een belangrijk punt: het viel hem tijdens zijn studietijd op (waar hij in eerste instantie werd opgeleid als filmmaker) dat op de foto’s in de reclame- en modewereld nauwelijks of geen mensen te zien waren zoals hij. Alleen bij negatieve onderwerpen, bij geweld, drugs en armoede, waren de figuranten gekleurd. Een selectie van afbeeldingen die hem inspireren is te zien in Foam – normaal verzamelt hij die vanzelfsprekend ­online.

Politiek Mitchell is naar eigen zeggen geobsedeerd door politiek. En hij is een optimist, iemand die gelooft dat je beter kunt laten zien hoe het óók kan zijn. Veel van de foto’s lijken daardoor afkomstig uit de flowerpowertijd, behalve dat er nu bijna alleen maar zwarte mensen zichtbaar zijn. Vooral mannen, maar niet de stereotype zwarte machomannen die we kennen uit films. Deze mannen tonen genegenheid voor elkaar. Poseren als op een schilderij van Manet met grote hoed en paarse kraag. Bij één foto is de locatie Christopher Street in New York City: bekend als homo-hotspot. ‘Untitled Hat’, 2018. © Tyler Mitchell In twee nieuwe films, in Amsterdam voor het eerst te zien, laat Mitchell zijn politieke boodschap iets harder doorklinken. In ‘Idyllic Space’ zie je zwarte jongens, soms met ontbloot bovenlijf, zorgeloos genieten van hun vrijheid. Ze schommelen, fietsen rond op kleine driewielertjes, spelen tikkertje in het gras, dromerige muziek op de achtergrond. De film is te zien op een scherm aan het plafond, de museumbezoekers kunnen hem liggend in zitzakken bekijken, de camera filmt vanaf beneden. Ongebruikelijke beelden voor zwarte jongens, zo ongebruikelijk dat een politieagent in 2014 de twaalfjarige zwarte Tamir Rice neerschoot, terwijl die met een speelgoedpistool speelde. Ook in de andere film, een projectie op drie schermen, lijkt alles zonnig en vredig, het zijn beelden van zwarte jongeren die een picknick houden in een park, als een ‘Déjeuner sur l’herbe’, ook al een schilderij van Manet. Hier is het het achtergrondgeluid dat het scherpe randje maakt: mensen stuurden Mitchell audiofiles waarin ze vertellen hoe ze in het dagelijks leven met racisme te maken hebben. Mode, kunst en een politieke boodschap vloeien bij Mitchell vanzelfsprekend in elkaar over. ‘I can make you feel good’, de titel van de tentoonstelling, krijgt zo ook een heel andere betekenis. Tyler Mitchell, ‘I can make you feel good’, tot 5 juni in fotografiemuseum Foam in Amsterdam.

