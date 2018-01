Deze 10 films moet je zien op het International Film Festival Rotterdam

We beginnen met de tips van Ronald Rovers.

1. Let the Corpses Tan 250 kilo goud, een brute overval en een afgelegen villa onder een blakende mediterrane zon vormen het decor voor deze waanzinnige mix van spaghettiwestern en Italiaanse misdaadfilm uit de jaren zeventig. Het Brusselse duo Cattet en Forzani scoorde eerder met 'The Strange Color of Your Body's Tears'.

2. O termómetro de Galileu Een zomer lang verbleef de Portugese filmmaker Teresa Villaverde bij de Italiaanse cultregisseur Tonino De Bernardi, die zelf onder meer een versie van Sophocles' 'Elektra' verfilmde met alleen dorpsgenoten in de hoofdrol. Ze kijkt met haar camera, terwijl ze luistert naar de verhalen van de oude filmmaker en zijn vrouw. Soms dwaalt ze af en kijkt in stilte naar objecten in het huis. Een portret van een man, van een huwelijk en ook een beetje van het leven zelf.

3. Western Valeska Grisebachs eerste film in elf jaar is een verhaal over een groep Duitsers, die voor een bouwproject een paar maanden in Bulgarije bivakkeert. De verhouding met de lokale bevolking staat af en toe op scherp, maar de zwijgzame Meinhard ontdekt iets wat hij in Duitsland nooit heeft gevonden. Het mooie is: de film lijkt zichzelf al doende uit te vinden. Nooit weet je waar het heen gaat.

4. Storm in My Heart Twee actrices, allebei op 30 juni 1917 in Brooklyn geboren, de een wit, de ander zwart. De een succesvol, de ander regelmatig uit films geknipt, als die in het racistische zuiden van de VS werden vertoond. Mark Cousins maakte speciaal voor het programma Critic's Choice een video-essay, waarin hij hun carrières vergelijkt door beelden uit Lena Horne's 'Stormy Weather' en Susan Haywards 'With a Song in My Heart' naast elkaar te zetten. Het resultaat is volgens Cousins 'evenzeer een eerbetoon aan Hollywood als een j'accuse'.

5. Milla Ze zijn net zeventien, Milla en Leo, en ze houden van elkaar. Ze lopen van huis weg, en gaan naar een stadje aan de Noord-Franse kust. Het lege huis dat ze betrekken, verandert langzaam in hun nieuwe thuis. Valérie Massadians film is een portret van een ontluikende liefde, van twee mensen die het leven leren kennen, terwijl de tijd verstrijkt. Ontroerend maar geen moment sentimenteel. Hieronder volgen de tips van Belinda van de Graaf.

1. Dorst Nederlandse films speelden nooit zo’n prominente rol op het filmfestival in Rotterdam, maar daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Een van de premières waar deze festivaleditie naar uitgekeken wordt, is ‘Dorst’ van Saskia Diesing. De verfilming van de roman van Esther Gerritsen gaat over een op zijn zachtst gezegd ongemakkelijke moeder-dochterrelatie. De cast bestaat uit Elise van ’t Laar als dochter Coco en Simone Kleinsma is te zien in haar eerste filmhoofdrol als moeder Elisabeth.

2. Possessed Ook onder de acht kanshebbers op een Tiger Award (40.000 euro) bevindt zich dit jaar een Nederlandse film. ‘Possessed’ is een essayfilm over sociale media, gemaakt door VPRO-documentairemaker Rob Schröder in samenwerking met de Amsterdamse designstudio Metahaven.

3. Anna’s War Door ‘Dunkirk’ en ‘Darkest Hour’ kregen we het Britse perspectief op de Tweede Wereldoorlog onlangs flink ingepeperd. Tijd voor een andere blik. ‘Anna’s War’ van de Russische maestro Alexei Fedorchenko vertelt het aangrijpende, waargebeurde verhaal van een 6-jarig Joods meisje, dat in 1941 in Oekraïne wakker wordt in een massagraf. Anna slaagt erin zich te verstoppen in een door de nazi’s bezet gebouw. Ze weet de oorlog te overleven. Een klein mirakel.

4. Der Hauptmann En ook Duitsland roert zich met een nieuwe, spraakmakende oorlogsfilm. In Robert Schwentke’s op ware gebeurtenissen gebaseerde ‘Der Hauptmann’ vindt de deserterende Duitse soldaat Willi Herold een officiersuniform. Eenmaal verkleed als kapitein begint hij bijpassende wrede trekken te vertonen. Schwentke buigt zich over een gevoelig, zelden verfilmd onderwerp: Endphaseverbrechen. Het gaat om nazi-misdaden die in de laatste, chaotische fase van de oorlog werden gepleegd. In dit geval betreft het de slachting van Duitse soldaten door Duitse soldaten.