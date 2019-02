Design van oude wijnflessen en reclamebanners: ‘Elk product is anders’

De eerstvolgende markten waar Ter Hoevens handgemaakte design te koop is: 24 februari in fooddock Havenkwartier in Deventer, 29-31 maart in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Meer info: toepascreaties.nl

In de buurtapp had ze om wijnflessen gevraagd. In plaats van naar de glasbak lopen de buren nu naar haar voordeur, vertelt Jolanda ter Hoeven (50) lachend. Twee jaar geleden bracht ze de ‘kiemfles’ op de markt: een opengesneden wijnfles met de omgekeerde flessenhals erin. Hierin kunnen mensen bijvoorbeeld een avocadopit ontkiemen. Het is een simpel idee met direct resultaat. “Door de vorm van de hals blijft de avocadopit mooi hangen. Je kunt het groeiproces zo heel goed zien.”

‘We hebben inmiddels een enorme afvalberg thuis’

Als stylist richtte ze jarenlang de etalages in van verschillende soorten winkels als de plaatselijke opticien, en die van de slijterij. Ook verzorgde ze de aankleding van festivals als Sensation White. Het viel Ter Hoeven al snel op dat na afloop van een evenement, of een bepaalde actie, al het reclamemateriaal bij het grofvuil werd gezet. “Zo zonde. Ik begon die reclamebanners mee naar huis te nemen. Met mijn naaimachine ging ik aan de slag.” Portemonnees, lampenkappen, telefoonhoesjes en tassen maakte ze ervan.

Het ideale stukje Voor ze het wist werd haar hobby steeds serieuzer. “Ik stond met mijn spullen veel op markten, dat liep gelijk goed.” Toen haar man na een reorganisatie op straat stond besloten ze hun krachten te bundelen: TOEPAS creaties was een feit. Nog altijd kleedt Ter Hoeven showrooms en etalages aan, haar man bouwt evenementen op. Het restmateriaal dat overblijft gaat direct naar Ter Hoeven: “We hebben inmiddels een enorme afvalberg thuis.” © rv Na tien jaar knippen en naaien geeft het haar nog steeds een kick als er een nieuwe banner binnenkomt. Een banner met daarop een blauwe lucht of een mooi bos, Ter Hoeven gaat meteen op zoek naar het ideale stukje. “Ik snijd heel bewust de stukken eruit die ik mooi vind. Geen product is daardoor hetzelfde.”