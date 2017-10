Derde Asterix van nieuw tekenduo speelt zich af in Italië

Weten de helden de gemaskerde Romein Coronavirus te verslaan? Fans krijgen vandaag het definitieve antwoord op die prangende vraag: 'Astérix et la transitalique', oftewel 'Asterix en de Race door de Laars' gaat sinds vanochtend in 25 landen over de toonbank. In totaal rolden vijf miljoen exemplaren van de drukpersen, waarvan 210.000 in het Nederlands.

De tekeningen zijn van de hand van Didier Conrad, Jean-Yves Ferri schreef het scenario. Het is het derde album van de opvolgers van de geestelijk vaders van Asterix en Obelix, de in 1977 overleden René Goscinny en Albert Uderzo.

Kleine held en dikke goedzak zijn populair. Het album 'De Ronde van Gallië' uit 1964 brengt op veiling 1,4 miljoen euro op.

Als eerbetoon aan de laatstgenoemde, wiens familie afkomstig is uit een dorp bij Venetië, hebben de bedenkers van het nieuwste avontuur Italië gekozen als decor van het album. Ferri ontdekte dat Asterix en Obelix tot dusver enkel Rome hadden bezocht. Uderzo, die worstelt met zijn gezondheid, bedankte de mannen met een videoboodschap.

Met dit album erbij, verschenen er in totaal 37 stripboeken met de dikke goedzak, de kleine held, hondje Idéfix en hun vrienden - en vijanden. Sinds de eerste publicatie in 1959 zijn er 370 miljoen stripboeken verkocht.

En het duo blijft razend populair: vorige week werd tijdens een veiling in Parijs 1,4 miljoen euro neergelegd voor een originele cover van het album 'De Ronde van Gallië' (1964), een bedrag dat zeven keer hoger lag dan tevoren geschat.