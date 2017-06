Deon Meyer tart de regels van het thrillergenre

De setting is clichématig: het verhaal speelt in een nabije toekomst waarin de wereldbevolking is weggevaagd met uitzondering van een kleine groep die resistent bleek tegen het slimmere zusje van het ebola-virus. En dit verhaal is zeker 150 pagina's te lang - dat geldt trouwens voor zeker driekwart van de hedendaagse thrillers.

Meyer kan als de beste een rustig kabbelend verhaal met een paar woorden doen omslaan in een ver­schrik­ke­lijk spannende strijd

Maar dit boek is wel 'Koorts' van Deon Meyer, de Zuid-Afrikaanse geweldenaar die met zijn serie rondom inspecteur Bernie Griesel gerekend mag worden tot de beste thrillerauteurs van deze tijd. De schepper dus van die rare gevoelige ontspoorde geniale macho.

En de schrijver die als de beste een rustig kabbelend verhaal met een paar woorden kan doen omslaan in een verschrikkelijk spannende strijd. "Ik moest in mijn eerste boeken nog zoeken naar de beste taal", verklaarde hij vorige week nog deemoedig in deze krant. Nou, die heeft hij gevonden.

Krijger De grote vraag bij dit nieuwe boek is: kan Meyer het ook zonder Bernie Griesel? Hij begint sterk, met de held van dit boek. Dat is de dertienjarige Nico Storm die met zijn vader in een vrachtwagen door het verlaten land scheurt. Op weg naar de stuwdam bij Vanderkloof, midden in Zuid-Afrika. Daar, zo heeft zijn vader besloten, is het veilig en vruchtbaar genoeg om een nieuwe gemeenschap op te bouwen. Daar ook zal Nico pas echt kunnen rouwen om zijn moeder, die hij aan de 'koorts' verloor. Vader Willem is een visionair, een denker en een optimist. Maar geen geweldenaar, en dat is een probleem. Want niet alle overlevenden van het virus zijn zo vredelievend. Criminele bendes teisteren het land nu het leger en politie zijn verdwenen. Ze hebben het ook op vader en zoon voorzien. En zo is al snel te lezen hoe Nico in versneld tempo een man zal worden. Een krijger, anders dan zijn vader. Oordeel: Sterk begin, dan zakt het in, maar geweldige ontknoping De eerste zaadjes van hun onenigheid worden mooi neergelegd door Meyer. Die frictie zal later terugkomen, wanneer Willem en Nico beiden op hun eigen manier de nieuwe gemeenschap dienen. Over dat groepsproces gaat het dan veel te lang, maar de ontknoping is geweldig. Deon Meyer

Koorts

Vert. Martine Vosmaer, Karina van Santen.

Bruna; 540 blz. € 22,50

