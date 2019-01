Dennebier is helemaal geen modedrankje

Bier van gerecyclede kerstbomen: als u dat aanvankelijk als een nieuwerwetse duurzame gimmick in de oren klinkt, dan bent u in het gezelschap van deze biercolumnist. Over gebrek aan media-aandacht heeft de Winter IPA van de Amsterdamse brouwerij Lowlander in elk geval niet te klagen gehad.

Maar nadat ik mezelf er toch eentje had ingeschonken, veranderde mijn scepsis al snel in enthousiasme. Want het is een niet voor de hand liggende, maar opmerkelijk lekkere combinatie, de friszure smaak van de kerstboomnaalden tegenover de tonen van rijp tropisch fruit, die eigen zijn aan IPA’s. Of het nu per se een winterbier moet zijn weet ik niet. Het heeft niet de donkere, zware smaak die je associeert met een avondje bij de open haard.

Voor de zekerheid

En na wat research werd ik helemaal gerustgesteld: dennebier (eigenlijk zouden we sparrebier moeten zeggen) is helemaal geen modedrankje, het kan bogen op een rijke geschiedenis. Want dennenaalden zijn in lange noordelijke winters een belangrijke bron van vitamine C. Zo brouwden de oorspronkelijke bewoners van wat nu Newfoundland in Canada is er al eeuwen een drankje van. In de zestiende eeuw namen Europese kolonisten die gewoonte over, en spruce beer was in die streken nog heel lang de populairste drank.

De beroemde ontdekkingsreiziger James Cook begon waarschijnlijk ook in Newfoundland met de gewoonte om zijn bemanning dennebier te laten brouwen. Het zal bijgedragen hebben aan de reputatie van Cook als een kapitein wiens expedities relatief weinig geplaagd werden door scheurbuik.

Scheurbuik. Daar kun je anno 2019 lacherig over doen, maar daar doe ik niet aan mee: het is een ziekte die je echt niet onder de leden wilt hebben. Voor de zekerheid schenk ik mezelf er nog eentje in.

Lowlander Winter IPA, ah.nl, € 2,69.