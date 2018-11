Den Bosch toont de ware passie van Friso Wiegersma

Friso Wiegersma is vooral bekend als de tekstschrijver van cabaretier Wim Sonneveld. Hij schreef onder meer de tekst van ‘Het Dorp’ en ‘Ze kon het lonken niet laten’. Ook het door Willeke Alberti gezongen lied ‘Telkens weer’ schreef hij. Maar zijn ware passie was schilderen, zegt zijn weduwnaar Hans van der Woude. “Friso wilde anderen nooit teleurstellen, kon geen nee zeggen. Hij heeft zich liefdevol versplinterd.”

Als tekstdichter was hij zeer succesvol, maar daardoor heeft hij zich niet volledig kunnen richten op de schilderkunst, die altijd wat op de achtergrond is gebleven. ‘Slechts’ negentig schilderijen liet hij na, waarvan er nu ruim vijftig te zien zijn in Museum Slager in Den Bosch.

De doorbraak kwam bij het schilderij De Tweeling. Toen het af was zei hij: Zo wil ik verder Hans van der Woude, weduwnaar Friso Wiegersma

Als je weet dat Wiegersma een onrustige man was die altijd ‘op de toppen van zijn zenuwen’ heeft gewerkt, zoals Van der Woude het omschrijft, is het opmerkelijk hoeveel rust en verstilling zijn schilderijen – figuratief en in een gestileerde stijl – uitstralen. Ze doen vaak wat geheimzinnig aan, wat ook voor dit schilderij met de titel ‘De Tweeling’ geldt. Wat doen die twee mannen daar? Wat heeft zich afgespeeld in die kamer? Iedereen mocht er van Wiegersma zijn eigen verhaal bij verzinnen. De aanblik alleen moest ­voldoende zijn. Daarom hield hij de titels ook zo neutraal mogelijk.

Wiegersma (1925-2006) werd ­geboren in het huis De Wieger in Deurne, waarin nu het gelijknamige museum is gevestigd. Hij was de zoon van de huisarts en schilder Hendrik Wiegersma. Na de oorlog vertrok hij naar Amsterdam om kunstgeschiedenis te studeren en schilder te worden. Door zijn ontmoeting met Wim Sonneveld, die tot diens dood zijn partner was, liep het anders. Hij ging kostuums en decors voor het theater ontwerpen en liedteksten schrijven.

Pas in de jaren negentig kwam er eindelijk meer tijd om te schilderen, zegt Van der Woude, die na de dood van Sonneveld 32 jaar het leven deelde met Wiegersma. “Friso was eerst de zoon van de schilder Hendrik Wiegersma, later de tekstschrijver van Wim ­Sonneveld. Zijn schilderwerk was eindelijk iets van hem alleen. Hij heeft het ook zichzelf geleerd.” Hij twijfelde vaak aan zijn schilderstalent. De doorbraak kwam bij het schilderij De Tweeling. Toen het af was zei hij: “Zo wil ik verder”.

Friso Wiegersma: ‘De aanblik alleen’, tot en met 27 januari in Museum Slager in Den Bosch.

