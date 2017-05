Demarrages vastgelegd op houten panelen

Professionele wielrenners reden toen eindeloos rondjes over zijn 'Piste'. De sporen van de fietsbanden zijn nog duidelijk te zien. Een wedstrijd was het niet. De wielrenners voerden een zes dagen durende performance uit die Ginckels had bedacht. Dit stukje wielerpiste heeft nu de status van kunstwerk.

Museum Voorlinden heeft 'Radrennbahndeck IV' recent aangekocht. Zoals de titel al aangeeft, is dit paneel nummer vier in een reeks. De kunstenaar heeft de baan vorig jaar uit elkaar gehaald en verdeeld in negen grote panelen. Op elk deel is een gedetailleerd patroon te zien van de sporen die zijn achtergebleven van het optreden van de wielrenners.

In zijn werk houdt Ginckels zich bezig met de versnelling van het moderne leven. Hij gebruikt vaak onderdelen van oudere werken opnieuw. Ze krijgen dan ook een nieuwe betekenis. Zo is de versnelling waar het oorspronkelijk om draaide in Piste, op de losse panelen tot stilstand gekomen in de bandensporen.

Ginckels is dan wel architect en kunstenaar, maar zijn oeuvre is zo breed, dat hij niet in te delen is in een 'kunsthokje'. Hij maakt tekeningen, sculpturen, video, maar ook muziek en performances. Het enige wat vaststaat is dat hij altijd alledaagse voorwerpen en het dagelijks leven als uitgangspunt neemt.

Behalve met zijn wielerpiste werd hij ook bekend met het 'spamkantoor', waarvoor hij duizenden spam e-mails verzamelde. Die varieerden van berichten van een Russische vrouw op zoek naar de 'liefde' tot hét wondermiddel voor penisverlenging.

Al die junkmail bracht hij onder in het S.P.A.M. Office, dat hij beschouwde als een 'Gesamtkunstwerk'. Hij bedacht een bedrijfslogo en ontwierp kantoormeubilair. Bezoekers konden ook rondlopen in deze grote installatie, waar tijdens kantooruren van alles te beleven was. Met dit spamarchief wilde hij de tijdgeest vatten.

