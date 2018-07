Deborah Cadbury schept een prachtig panorama van de Europese vorstenhuizen

Koningin Victoria en haar man Albert hadden een legendarisch goed huwelijk dat bekroond werd met negen kinderen en 42 kleinkinderen die zij ‘de koninklijke bende’ noemden. Toch was die liefde niet de enige oorzaak van dit omvangrijke nageslacht: Albert, prins van Saksen- Coburg en Gotha, wilde via de huwelijken van zijn kinderen vrede in Europa stichten. De liberale Britse cultuur zou vooral door zijn dochters en kleindochters verspreid moeten worden over niet alleen de Duitse deelstaten waar Victoria en hijzelf vandaan kwamen, maar alle delen van het continent. Als grootouders van vrijwel alle machtige Europese staatshoofden zouden Victoria (1819-1901) en Albert (1819-1861) een Europese dynastie stichten waarin oorlog ondenkbaar was.

Het liep natuurlijk anders. Hoe de vroege dood van Albert en de karakters van de kinderen en kleinkinderen dit ideaal aan diggelen sloegen, wordt goed beschreven door de Britse historica Deborah Cadbury in ‘Koningin Victoria als huwelijksmakelaar’. De laatste stap op weg naar zijn ideaal van Europese vrede die Albert zette, was het uithuwelijken van hun innig geliefde, intelligente en politiek vernuftige dochter Victoria aan kroonprins Frederik van Pruisen.

Sleutelrol in wereldoorlog

Deze militaristische deelstaat zou door het ‘verlichte’ koppel wel tot vreedzaamheid gebracht worden. Maar Frederik overleed nogal jong en voor hij iets tot stand had kunnen brengen, kwam zijn 28-jarige zoon Wilhelm II op de Duitse troon: een jongen die van karakter al zo autocratisch en agressief was dat zijn moeder en grootmoeder Victoria voor het ergste vreesden. Van de kleinkinderen was Wilhelm Victoria het minst lief. En met reden, want Wilhelm speelde, zoals bekend, een sleutelrol in het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Des te pijnlijker dat Victoria juist in zijn armen stierf in 1901.

Het lievelingskleinkind van Victoria, zo schrijft Cadbury, was de tragische prinses Alix van Hessen. Zij was Victoria’s beoogde kandidaat om koningin van Engeland te worden, maar Alix wees een huwelijksaanzoek van de kroonprins af. Ondanks tegenwerking door Victoria trouwde ze uit liefde met de zachtaardige, aanstaande Russische tsaar Nicolaas II.

Een modernere, meer democratische samenleving durfden de tsaren niet aan

In hun vredespolitiek speelde Rusland een uitzonderlijke rol. Victoria en Albert vonden dat land gewoonweg te gevaarlijk voor hun nazaten. In 1881 werd tsaar Alexander II bij een bomaanslag vermoord. Heel Europa zag dat de ongelijkheid tussen het straatarme Russische volk, waar lijfeigenschap nog bestond, en de puissant rijke Romanovs niet kon blijven voortduren. Maar voor de Romanovs was de moord op de hervormingsgezinde Alexander II juist het bewijs dat Rusland onderdrukking nodig had. Een modernere, meer democratische samenleving durfden de tsaren niet aan. Dat de Romanovs hier een prijs voor zouden gaan betalen, daar twijfelde Victoria niet aan.