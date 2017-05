De Zweedse songfestivalmachine draait weer op volle toeren

Joacim Persson hopt vanavond in de Green Room van de ene bank naar de andere. Drie van de zeventien liedjes die vanavond in de halve finale van het Eurovisie Songfestival concurreren met OG3NE zijn van deze Zweedse hitmaker.

Persson tekende voor de inzending van FYROM (Macedonië), Bulgarije en Servië. Ook zijn landgenoten schreven er weer op los. Dit jaar zijn acht van de 42 liedjes van Zweedse makelij, vorig jaar waren dat er zelfs veertien. Ook toen schreef Persson de Bulgaarse inzending. ‘If Love Was a Crime’, van Poli Genova, werd vierde.

Liedjes als exportprodukt

De goedlachse Persson (46) zit er lichtjes brak bij. Het was laat gisteravond, eer hij eenmaal terug in zijn hotel was vanuit het International Exhibition Centre in Kiev, waar gisteravond de juryronde plaatsvond. Naast het Eurovisie Songfestival kleven er Zweedse vingerafdrukken aan zo’n beetje alle hitlijsten wereldwijd. Grootheid Max Martin is het boegbeeld, met 22 Amerikaanse nummer-1 hits achter zijn naam, met onder andere Justin Timberlake, Katy Perry en Taylor Swift. Zelf werkte Persson met Kylie Minogue, John Legend, Armin van Buuren, Kelly Clarkson. En nu dus in één klap met drie songfestivaldeelnemers.

Ik denk dat het een cultureel iets is, waarin succesvolle mensen anderen inspireren om een zelfde carrièrepad te volgen Songfestivalschrijver Joacim Persson

Dat begint met een pitch. “Al die landen zijn op zoek naar liedjes. Ze verzamelen er een hoop”, zegt hij nadrukkelijk. “Macedonië kon kiezen uit meer dan tweehonderd nummers. Het is dus niet genoeg om gewoon een idee of een demo op te sturen. Het is handig als je een van delegatieleden kent. Je stuurt ze eens een mailtje en laat vallen dat je een paar goeie ideeën hebt voor hun artiest. Of je begint wat eerder en duikt met een artiest de studio in, en brengt het als een finished product. Dat hebben we gedaan bij Oostenrijk. We zaten bij de laatste twee. Maar helaas. Ook voor hen. Ons nummer was stukken beter”, grijnst hij.

Hij vertelt dat ze deze nummers niet bewust hebben gemaakt met het Eurovisie in hun achterhoofd. “Geen ervan was aanvankelijk precies drie minuten lang. Geen ervan is precies op maat gemaakt voor de artiest. Dat deden we alleen voor Azerbeidzjan, ook daar verloren we de pitch nipt.” Van een, inderdaad, Zweedse.