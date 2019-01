De Zonnebloemen van Van Gogh mogen nooit meer op reis

Het is een kasplantje geworden, het beroemde stilleven Zonnebloemen van Vincent van Gogh. Stabiel maar kwetsbaar, zo wordt de conditie van het 130 jaar oude schilderij omschreven. Beter wordt het niet meer. Het schilderij is nu vooral gebaat bij rust, reinheid en regelmaat om het zo goed mogelijk te bewaren voor de toekomst. Dat betekent dat het topstuk van het Van Gogh Museum in Amsterdam Zonnebloemen voortaan thuis blijft. Het mag nooit meer reizen.

Aanleiding voor deze permanente rustkuur is dat de grond- en verflagen zeer gevoelig zijn geworden voor trillingen en veranderingen in luchtvochtigheid en temperatuur. Het is daarom van belang dat het schilderij zo min mogelijk wordt verplaatst en in een stabiel klimaat hangt. Dat blijkt uit een uitvoerig onderzoek door een internationaal team van specialisten met de modernste technieken. Het museum wilde weten welke materialen Van Gogh precies heeft gebruikt, wat de conditie is van het schilderij en of een restauratie nodig en mogelijk is. Dat laatste blijkt niet het geval. De patiënt is bij wijze van spreken uitbehandeld.

Zonnebloemen is sinds 11 januari niet meer te zien op zaal. Toen werd het naar het restauratieatelier overgebracht voor een lichte ingreep als laatste fase in een al langer lopend onderzoek naar de staat van het schilderij. De behandeling houdt in dat de waslaag wordt verwijderd die eind jaren negentig is aangebracht om de verf te fixeren en een matter oppervlak te creëren. Die laag is echter steeds witter geworden. Ook worden enkele verkleurde retouches van een eerdere restauratie onder handen genomen. Verder valt aan het schilderij niets meer op te knappen.

Nieuwe lampen

Het onderzoek heeft ook gedetailleerde kennis opgeleverd over de kleuren en kleurmengingen die de kunstenaar heeft gebruikt en het natuurlijke verouderingsproces van de verf. Het was al bekend dat het schilderij is verkleurd en de oorspronkelijke kleurnuances daardoor gedeeltelijk verloren zijn gegaan. Het geel is bijvoorbeeld donkerder geworden. Onderzoeker Ella Hendriks: “We weten nu dat de kleurverandering vooral wordt veroorzaakt door het verbleken van een bepaald type rode verf, geraniumlak, en het verdonkeren van een bepaald type gele verf, chroomgeel.” Aan dat proces is verder niets te doen, behalve het nog verder aanscherpen van de belichtingsnorm. Het maximum toegestane niveau is al teruggebracht van 150 naar 50 lux. Ook zijn nieuwe ledlampen met een relatief lage uitstraling geïnstalleerd.

Zonnebloemen is een van de bekendste schilderijen van Vincent van Gogh. Hij schilderde vijf versies van een grote bos zonnebloemen in een vaas, die nu in musea over de hele wereld hangen. Het werk in het Van Gogh Museum dateert uit januari 1889 en is gebaseerd op het schilderij uit de zomer van 1888, dat zich in The National Gallery in Londen bevindt. Het recente onderzoek bevestigt dat. De opbouw van de compositie laat zien dat Van Gogh precies wist hoe die moest worden. Ook staat nu vast dat het geel geschilderde latje, vastgemaakt aan de bovenkant van het doek, een oorspronkelijke uitbreiding van de compositie is, dus door de kunstenaar zelf toegevoegd tijdens het schilderen. Het is nu ook bekend uit welke rol linnen Van Gogh het doek heeft geknipt waarop Zonnebloemen is geschilderd. En welke andere schilderijen gemaakt zijn op stukken doek uit dezelfde rol.



Na dit uitvoerige onderzoek is vanaf nu het devies: rust, rust en nog eens rust. De laatste keer dat Zonnebloemen op reis ging, was in 2014. Toen werd het in The National Gallery getoond naast Zonnebloemen uit die collectie, nadat de twee versies daarvoor samen in het Van Gogh Museum te zien waren geweest. Erg reislustig is het schilderij overigens niet geweest. In het 47-jarig bestaan van het museum is het in totaal maar zes keer uitgeleend.