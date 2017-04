De 'zondag' is niet de beste van de serie van Nicci French

‘Op naar de zondag', luidde de laatste zin van de Trouw-recensie van het vorige boek van het bekende Britse schrijversechtpaar Nicci French. Dat boek verscheen precies een jaar geleden.

Het handelde over een zaterdag, want zo wikkelt hun serie over de Londense psychotherapeute Frieda Klein zich af: elke weekdag een boek. Het eerste heette ‘Blauwe maandag’. Nu is deel zeven uit, ‘Zondagochtend breekt aan’. Over een jaar komt het laatste deel van Frieda’s heftige avonturen uit. Het eindigt dus weer met een maandag in de titel.

Alle personages krijgen een portie ellende en dat brengt hen nader tot elkaar

Die uiteindelijke acht verhalen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen, maar het is natuurlijk altijd aardig om de emotionele en andere wederwaardigheden van personages in zo’n omvangrijke serie te volgen. In dit voorlaatste werk staat de karakterontwikkeling van Frieda en haar kleine clubje vertrouwelingen zelfs centraal.

Een gek heeft het gemunt op haar omgeving, op onder anderen haar aan kanker lijdende vriend Reuben, haar nichtje Chloë en de Oekraïense klusser Jozef. Allemaal krijgen ze een portie ellende - ontvoering, mishandeling - en dat brengt hen nader tot elkaar.

Flauw Dichter bij Frieda zelf brengt het niemand. Dat is nu juist het leuke van deze serie. Zij blijft het ongrijpbare, wat emotieloze, introverte type dat het liefst alleen met een boek én de poes op schoot voor de open haard mijmert over de mens. Ze heeft wel een select groepje geliefden, maar als ze dan allemaal samen zijn rond een fles wijn, gaat Frieda opeens in haar eentje wandelen. Het begin komt wat flauw over en het duurde lang voor dit verhaal mij echt pakte Het verhaal start met een wrede verstoring van Frieda’s huiselijkheid. Ze vindt een stinkend lijk onder haar vloer. Dat is daar bewust neergelegd door moordenaar Dean Reeve, een onzichtbare slechterik die in de hele serie voorkomt. De politie is ervan overtuigd dat het slachtoffer al jaren dood is. Frieda weet beter. Dat begin komt wat flauw over en het duurde lang voor dit verhaal mij echt pakte. De ‘zondag’ is niet de beste van de serie. De voorganger, over zaterdag, boeide sneller. Het zal de fans niet tegenhouden. In Thrillerland en op de bestsellerslijsten zijn de boeken van Nicci French al vele jaren favoriet. Nicci Gerrard en Sean French leveren simpel, toegankelijk proza, uitermate geschikt voor een luie hangmat op de camping of een vliegtuigstoel. Voor de fans: tot een echte confrontatie met die griezel Reeve komt het ook dit keer niet. Die bewaart het schrijversduo zonder twijfel voor het slot. Op dus naar de (laatste) maandag. Nicci French - Zondagochtend breekt aan

Vert. Marja Borg en Els van Son, Ambo/Anthos; 372 blz. €19,99

