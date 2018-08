De zangers van Vox Luminis missen de echte perfectie voor Rameau

Bourgondië en - overdrachtelijk - het Bourgondische leven is een van de thema's op het Festival Oude Muziek dat dit weekend onder grote belangstelling in Utrecht van start ging. Zwaartepunt ligt op de 14de en 15de-eeuwse muziek die in opdracht van de opeenvolgende hertogen van Bourgondië - van Filips de Stoute tot Filips de Schone- is gecomponeerd.

Maar ook een Bourgondiër van zo'n twee eeuwen later staat in Utrecht in de schijnwerpers: Jean-Philippe Rameau, in 1683 in de Bourgondische hoofdstad Dijon geboren. Rameau voerde de barokmuziek in Frankrijk naar een hoogtepunt terwijl zijn bijna exacte tijdgenoten Bach en Händel dat in respectievelijk Duitsland en Engeland deden. Ondanks zijn revolutionaire en soms ronduit spectaculaire muziek is de herwaardering voor Rameau's muziek pas redelijk laat op gang gekomen.

Het was met specialisten als Leonhardt, Brüggen, Rousset, Minkowski en Christie dat zijn muziek in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw weer in al zijn glorie opbloeide. Inmiddels is er een nieuwe generatie opgegroeid, die voortborduurt op de successen van die illustere voorgangers. Zoals het ensemble Vox Luminis dat onder leiding van zijn leider en baszanger Lionel Meunier zaterdag TivoliVredenburg aandeed met de heerlijke 'Grands Motets' van Rameau.

Het Belgische Vox Luminis, opgericht in 2004, is erg populair in Utrecht en was tijdens het festival van 2015 ensemble in residence. Ook nu was het enthousiasme onder de toehoorders na afloop extreem jubelend. En toch was er wel wat aan te merken op de uitvoeringen.