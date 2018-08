De zang in 'De blinden' trekt je mee in de ziel van de personages

Bliksemflitsen. Een naderende donder. Een koude opstekende wind. Een in een regengordijn veranderende zwarte lucht. Het mocht voor de toeschouwer afgelopen vrijdag even wat minder prettig gaan voelen, tegelijk veroorzaakten de laatste, onbedoeld lang durende minuten van 'De blinden' een bizar saamhorigheidsgevoel met de personages op de scène. Die hadden het al over naderende storm en regen gehad.

'De blinden' is het laatste deel van een trilogie van Josse de Pauw, en een muziektheaterbewerking van 'Les Aveugles' (1890) van Maurice Maeterlinck. Is Maeterlincks toneelstuk al symbolisch te noemen, het kan je moeilijk ontgaan dat deze bewerking in diepste zin bedoeld is als metafoor van de hedendaagse vluchtelingen.

Zoals daar tegen het decor van de Stadswallen van het Zeeuwse Veere een groepje ongeregeld zich onzeker een weg zoekt op een stellage van stenen plateaus, dringt zich onmiddellijk de associatie op met zojuist uit de zee vlakbij aangespoelde drenkelingen. De angst voor het onbekende druipt er vanaf. Én klinkt op uit de - gezongen - tekst.

Dat is meteen het bijzondere aan deze voorstelling: de samenwerking tussen De Pauws muziektheaterkern LOD, de onvolprezen zangers van Collegium Vocale Gent en componist Jan Kuijken. De daaruit ontstane combinatie van beeld en geluid beroert alle zintuigen.