De 'Workingman's Blues #2' klinkt in het Nederlands net zo rauw als in het Engels

In 2006 verscheen het eerste deel met vroege liedjes, klassiekers als 'Blowin' in the wind' en 'A Hard Rain's A-Gonna Fall', dat in het Nederlands 'Het is zwaar weer en het is op til' werd.

Lees verder na de advertentie

Aaanstaande donderdag praat het duo tijdens het International Literature Festival in Utrecht over hun vertalingen. Want onlangs verscheen het derde deel van de vertaalde Dylan Lyrics, met Nederlandse versies van de liedjes die de Amerikaanse zanger maakte tussen 2002-2012.

Bindervoet & Henkes roemen hem om de weidsheid van zijn onderwerpen

Voor zijn liedteksten kreeg Bob Dylan afgelopen oktober de Nobelprijs uitgereikt. Het plaatste hem in een illuster rijtje dichters: tussen Wisława Szymborska en Sea-mus Heaney, Joseph Brodsky en T.S. Eliot, om er een paar te noemen.

Terecht vinden Bindervoet & Henkes, die hem de Shakespeare van onze tijd noemen, hem roemen om de weidsheid van zijn onderwerpen. Zij stellen: "Popmuziek is de wildernis rond het reservaat van de poëzie. Niemand heeft zoveel rijmparen, ritmes en dichtvormen in het wild geherintroduceerd als Dylan."

Tekst loopt door onder afbeelding.

Bob Dylan Liedteksten 2002 - 2012 © RV

Raspende zang Er zijn periodes geweest dat ik veel naar Bob Dylan luisterde, maar een echte fan ben ik nooit geworden. Ook nu ik de teksten - vaak verhalend, vol verwijzingen - zonder Dylans raspende zang, op papier lees, is dat niet gebeurd. Terwijl ik het ergens graag eens wil zijn met wat Bindervoet & Henkes met een knipoog beweren: als de vertalers van Joyce zich met zijn werk bezighouden, moet Dylan wel een 'hoeie goeie dichter' zijn. De liedjes hadden misschien niet het effect dat een goed gedicht kan hebben, ik heb toch met veel plezier deze bundel gelezen. En dat heeft te maken met wat Bindervoet zei in het filmpje met de zingende Lucky Fonz: "Bij vertalen gaat het er in de eerste plaats om (...) dat je de soepelheid en de wendbaarheid van het Nederlands kunt benutten." En zingbaar blijft het ook, de melodie is gebleven: 'Ain't Talkin'' wordt 'Niks open' Dit duo kan dat. Ze bewezen het vaker dan eens - met Joyces 'Finnegans Wake', de liedjes van The Beatles - en ook nu is het of ze de vertalingen zo uit hun mouw schudden. De 'Workingman's Blues #2' klinkt in het Nederlands net zo rauw als in het Engels - 'Of je stil zit of keihard knokt aan het strijdfront / Zing een stukkie mee met die arbeidersblues' - 'Roll on John' voor John Lennon, is even weemoedig. 'Red River Shore' verandert in 'Over het spoor' - ander woord, vergelijkbare connotatie. En zingbaar blijft het ook, de melodie is gebleven: 'Ain't Talkin'' wordt 'Niks open', als in 'praatgraag'. Dat lijkt erg vrij, maar zo blijft het ritme behouden, net als de herhaling van klanken: 'Ain't talkin', just walkin'. 'Niks open, ik blijf lopen'. Janita Monna schrijft wekelijks over poëzie voor Trouw. Bob Dylan Liedteksten 2002-2012

Vert. Bindervoet & Henkes

Nijgh & Van Ditmar; 162 blz. € 19,99 Bob Dylan Liedteksten © Trouw

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.