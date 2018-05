De wiek is onontkoombaar, laat je niet er niet door opjagen

Camilla Bundel schudt haar haren, wrijft in haar nek, haar oren en haar ogen. Hoe krijgt ze ooit al dat zand van zich af? "Pak een douche", adviseert Boukje Schweigman (1974). "Ach nee", zegt Bundel. "We gaan na de lunch toch weer verder. Ik ga wel even zandhappen."

Schweigman is zelf ook niet schoon meer. Ze heeft net voorgedaan hoe de performers in de ronde zandbak moeten kronkelen. "Dat been moet nog hoger, alsof je het met moeite uit het zand krijgt getrokken."

Dat zand is niet het grootste obstakel voor de performers. Dat is de wiek van de windturbine die op zo'n meter hoogte boven de grond almaar ronddraait en de drie vrouwen in de arena voortstuwt. Ze moeten mee met de beweging, al willen ze ertegenin gaan. Ze kruipen er onderdoor, klauwend in het zand, ze laten zich door de wiek terugduwen of geven op het laatste moment mee. De wiek is onontkoombaar, hoe hard ze er ook tegen strijden.

"Dat ik dit negen jaar geleden al kon maken", zegt Schweigman verbaasd. WIEK is in de vijftien jaar dat Schweigman voorstellingen maakt een publiekslieveling geworden. Op veler verzoek herneemt ze het dit jaar.

We worden steeds voortgedreven door de smartphone, die de wereld aan ons opdringt Boukje Schweigman

Wachten tot het laatst En dat is hard werken. Al ziet het eruit alsof alle bewegingen geïmproviseerd zijn, dit is een volledig uitgedachte choreografie op muziek. En dan wil Schweigman ook nog dat de performers met de beweging van de wiek kunnen spelen, dat ze tot het laatst durven wachten met duiken of doorlopen. "Want het is niet de pure dansbeweging die me interesseert. Het gaat mij altijd om de intentie. Ik kom uit de mime, niet uit de dans. Een danser wil het been zo hoog mogelijk heffen, een mimer wil juist dat dat niet lukt. Dan heb je drama, menselijk onvermogen." WIEK gaat over de onontkoombare strijd tegen iets dat steeds maar doorgaat. Het is een metafoor voor de krachten waarop je geen invloed hebt. Schweigman: "Het stuk is nu actueler dan negen jaar geleden. Ik heb de indruk dat het nog moeilijker is dan toen om een keer stil te staan. We worden steeds voortgedreven door de smartphone, die de wereld aan ons opdringt. Maar WIEK heeft ook een tijdlozer aspect: de wiek staat ook voor de tijd, de seizoenen, eb en vloed. De wiek is eigenlijk een metafoor voor de innerlijke strijd van de mens tegen krachten van alle tijden." De drie vrouwen laten zich door de wiek terugduwen of geven op het laatste moment mee. © Werry Crone

Belevenissen Grote woorden. En daar houdt Schweigman eigenlijk niet van. Niet voor niets zijn haar stukken altijd zonder tekst. Ervaringstheater, zo noemt men haar werk vaak. Ook al zo'n woord waar ze de rillingen van krijgt. "Maar ik begrijp de benaming. Want het klopt dat ik geen verhaal breng, mijn stukken zijn eerder belevenissen. Je belandt in een andere wereld met een interne logica, die je vooral zintuiglijk beleeft. Zodat je daarna hopelijk met verscherpte zintuigen naar de werkelijkheid kijkt." In 'Huid' trommelden de musici van Slagwerk Den Haag op de lichamen van de dansers, in 'Wervel' danste ze een uur lang rondjes als een derwisj, in 'Curve' moesten bezoekers door een donkere tunnel lopen, in 'Spiegel' werden bezoekers de vreemde wereld achter de spiegel ingezogen. Schweigman: "Ik ben altijd bezig mensen uit hun comfortzone te halen. Het leuke van theater is dat we hier een spel spelen. Je kunt tegen de bezoeker zeggen: ga die donkere tunnel maar in, geef je maar over aan die donkerte. Dat is misschien eng, maar het komt goed. Ik wil mensen laten ervaren dat het loslaten van zekerheden niet erg is, dat het dan wel goed komt." Ik ben niet tegen denken, maar denken, doen en voelen zouden meer in balans moeten zijn

Eerst begrijpen Die behoefte van Schweigman komt uiteraard ergens vandaan. "Ik zat vroeger erg in mijn hoofd. Ik wilde het altijd eerst begrijpen, voor ik iets wilde aangaan. Maar de echte keuzes maak je niet met je hoofd. Ik studeerde geneeskunde, ging er vol voor, maar mijn lichaam zei nee. Mijn intuïtie zei me dat ik ermee moest stoppen. Na een lange zoektocht ben ik bij mime uitgekomen. Toen heb ik heel snel mijn eigen soort werk gevonden. "Ik ben niet tegen denken, maar denken, doen en voelen zouden meer in balans moeten zijn. Je lichaam is concreet, het denken veel minder. Toch vinden we luisteren naar je lichaam vaag, vaag, vaag. Dat is het niet, het vraagt alleen aandacht. "We leven in een controlemaatschappij. Je moet bij je aanvraag van subsidie vooraf aan kunnen geven wat een voorstelling op gaat leveren. Maar als ik dat van tevoren ga bedenken, wordt het pathetisch. Ik vond de beweging, dat eeuwig doorgaande, van de wieken zo mooi. Daarom zat er een voorstelling in. Dat is dus een intuïtieve keuze. En die klopt altijd, bijna altijd. Bij 'Zweep' is het niet helemaal gelukt, omdat ik al te veel van tevoren de boodschap had bedacht."