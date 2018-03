De wereld volgens hoopvolle mensen

De EO-reportageserie over Nederlandse (volks)wijken portretteerde wel erg gedesillusioneerde scootmobielburgers. "Stemmen, je schiet er toch niks mee op." Ik snap het, maar heb echt moeite het aan te horen. Deze gemeenteraadsverkiezingen hebben interessante verschuivingen gebracht, wat hadden de driekwart non-stemmers in deze Bredase volkswijk met hun stem niet kunnen bereiken?

Na drie trekjes trappen ze hem uit als een oude peuk. Zonde hoor, een joint geef je gewoon door

Het vrolijke SBS6-programma 'De wereld volgens 80-jarigen' bewijst dat de tijden wél kunnen veranderen. Acht bejaarden wonen een maand in een boerderij samen met vier jongeren, een robotstofzuiger, tablet en andere technische snufjes. Presentator Viktor Brand neemt ze mee naar moderne gelegenheden als een tandenbleekstudio, en laat de jongeren eens lekker voor hen shoppen. Een van hen vraagt Egbert (90) om een feloranje ribbroek te passen. "Vindt u dat vet?" Egbert: "Nee, maar ik doe het wel". Hennie (80) heeft na de metamorfose een gitzwarte lok in haar grijze haar. "Ik voel me 18", straalt ze. "Ik wilde dit altijd al maar dorst 't niet."

Waterpijp Na het verjaardagsdiner voor Bep (88) gaan ze in een Utrechtse shishalounge waterpijp roken. Brand heeft een interessant gesprekje met Bep. Kennelijk is de waterpijp hip en Bep vertelt hoe haar kleinzonen die samen op hun kamer roken. Brand: "Hebben ze nog nooit gevraagd: 'Oma, rook eens een pijpje mee?'" Een geweldige, essentiële vraag. Natuurlijk nodigen ze oma niet uit. Dat past niet in het leeftijdshokje. Ik hoor het mijn moeder zo zeggen: "Daar ben ik te oud voor", terwijl ze een generatie onder Bep zit. Maar waarvoor zijn mensen eigenlijk te oud? Niet voor de ervaring zelf. Niet voor het roken van de pijp of het dragen van een glitterpakje. Ze zijn te oud in de ogen van de ander. Ze vrezen het oordeel, het verlies van waardigheid. Kennelijk kan een cameraploeg en een (over)enthousiaste presentator die waardigheid wel garanderen, hoe puberaal de oudjes zich ook gedragen.