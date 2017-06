De wereld van God en Google samengebracht

Het is een combinatie die niet voor de hand ligt: achttiende-eeuwse religieuze kunstobjecten en hedendaagse digitale kunst. Maar in het nieuwe stadsmuseum van Breda, dat zaterdag opent, vinden ze dat juist spannend. Het museum is ontstaan uit een fusie van Breda's Museum (erfgoed waaronder veel religieuze kunst) en Moti, Museum of the image (beeldcultuur). Een bezuinigingsmaatregel, maar uit zo'n afgedwongen samenwerking kan ook iets verrassends voortkomen, zegt directeur Dingeman Kuilman van het nieuwe Stedelijk Museum Breda.

De voorbereidingstijd was 'krankzinnig' kort, maar de ambities zijn groot, blijkt tijdens een rondleiding door Kuilman. Het museum is ondergebracht in het gebouw aan de Boschstraat waar Moti was gevestigd. In een half jaar moesten de bestaande organisaties worden afgebouwd en het nieuwe instituut opgetuigd. Het museum krijgt van de gemeente een jaarlijkse subsidie van 3,5 miljoen euro. Met een staf van 24 mensen wil Kuilman naast de vaste presentatie over de geschiedenis van de stad, vier tot zes tentoonstellingen per jaar maken, die zo'n 60.000 bezoekers moeten trekken. Het museum richt zich niet alleen op de inwoners van Breda en dagjesmensen, maar ook op kunstliefhebbers uit binnen- en buitenland.

Twee totaal verschillende instituten werden in een half jaar één museum

Hoe doe je dat, twee totaal verschillende musea samensmeden tot een voor een breed publiek aantrekkelijk instituut? Kuilman: "Alles staat of valt met kennis van en liefde voor de collectie. Er waren in de uitgeklede organisatie van Breda's Museum nauwelijks nog mensen die de verzameling kenden. We zijn de collectie van 75.000 objecten gaan herontdekken en ik bespeurde gaandeweg een groeiende verliefdheid. Er is in de loop der jaren goed verzameld." De kern van de collectie is een fraaie verzameling religieuze kunst, van het Bisdom Breda, aangevuld met bruiklenen van particulieren.

Altaarreliek met schedels van maagden die de heilige Ursula vergezelden naar Rome (1725). © RV

Voorproefje Voor Kuilman stond voorop dat hij echt iets 'nieuws' wilde neerzetten. "We willen exposities maken die vragen oproepen. Ik denk dat daar een groeiende behoefte aan is, omdat mensen ook wat moe beginnen te worden van de zoveelste expositie over surrealisme of de Renaissance. Breda is de negende stad van het land en er is geen enkele grote stad in Nederland waar je de kans krijgt om een compleet nieuw museum op te zetten. Dan moet je niet kiezen voor mainstream entertainment of tentoonstellingen over affiches, maar goede exposities brengen die mensen aan het denken zetten." De openingsexpositie 'Wonderlijk weefsel. Mystiek in religieuze en digitale kunst' is een voorproefje van wat het publiek kan verwachten. Voor deze tentoonstelling maakte de Vlaamse fotograaf Frederik Heyman een zaalvullende hightech-installatie die de achttiende-eeuwse kazuifels (priesterkleden) en monstransen uit de collectie verbindt met de hedendaagse beeldcultuur. Heyman fotografeerde de religieuze objecten en gebruikte de gedigitaliseerde beelden als basis voor een reeks korte films en animaties. De barokke patronen van de kazuifels laat hij terugkeren in wonderlijke, ondefinieerbare vormen. Je moet de beelden ondergaan, zegt Kuilman. Hij hoopt dat bezoekers zo ervaren dat mystiek het verbindende thema is tussen de religieuze kunst en de digitale beeldtechnologie. "Vroeger was het bovennatuurlijke een mysterie voor de mensen. Kunstenaars gaven daar uiting aan. Nu leven we in een wereld met allerlei nieuwe technologieën die we vaak ook maar half of helemaal niet begrijpen. Frederik Heyman spiegelt het goddelijke van de relieken aan de invloed van big data en algoritmes. De wereld van God en van Google hebben misschien wel meer met elkaar gemeen dan we beseffen." Vanaf 17 juni te zien in het Stedelijk Museum Breda, Boschstraat 22: - 'Van kasteel tot station', vaste presentatie over de geschiedenis van Breda - 'De Vrede van Breda' - 'Wonderlijk weefsel' met kazuifels en relieken en digitale kunst van Frederik Heyman

