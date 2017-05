De wereld rond zonder een rooie cent

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog besloot moeder haar zoon, een kleuter van zes, naar familie in Nederland te sturen. Dat was een hele schok voor hem: Ramses had een gelukkige kindertijd; met zijn moeder woonde hij in luxueuze appartementen en hotels aan de Côte d'Azur. Elke dag mocht hij aan het strand spelen, hij reed met zijn trapautootje over de boulevard, en 's avonds leerde zijn moeder hem Russische liedjes die hij de volgende dag dan weer op terrassen zong - het was al vroeg duidelijk dat Ramses over artistieke kwaliteiten beschikte.

Het is het on­waar­schijn­lij­ke verhaal van gravin de Wysocka die beweerde dat ze de dochter van de laatste Russische tsaar was

De jongen kwam via een kindertehuis uiteindelijk terecht in een pleeggezin in Leiden waar hij zich helemaal thuis voelde. Na de oorlog wilde zijn biologische moeder hem weer ophalen, maar Ramses besloot bij zijn pleegouders te blijven. Heel af en toe bracht hij haar een bezoek in Brussel waarheen ze was verhuisd, en zij kwam op haar beurt ook een keer kijken bij een toneelvoorstelling van hem in Nederland.

Over de vrouw die Ramses op 29 augustus 1933 ter wereld bracht, heeft journalist en politicoloog Sylvester Hoogmoed een intrigerend boek geschreven. Het is het onwaarschijnlijke verhaal van gravin Alexandra Thérèse de Wysocka die beweerde dat ze de oudste dochter van de laatste Russische tsaar was en in feite Olga Romanova heette (ze ging onder nogal wat namen door het leven).

Bericht van de aanhouding van 'gravin'de Wysocka (februari 1937).

Oplichtster Het was een vrouw die veel mannen, al dan niet getrouwd, het hoofd op hol bracht, een oplichtster die een spoor van onbetaalde rekeningen in Frankrijk, België en elders achterliet, een dame die volgens velen ronduit gestoord was maar die desalniettemin relaties had tot in de hoogste kringen: invloedrijke politici, stinkrijke bankiers, vooraanstaande advocaten. Ze had zelfs entree bij de Franse president Raymond Poincaré en schreef talloze brieven aan de groten der aarde, alsof ze die tot haar intieme vriendenkring mocht rekenen. Het was een vrouw die veel mannen, al dan niet getrouwd, het hoofd op hol bracht Het was vooral iemand die op grote voet leefde en toch nooit zelf een rooie cent uitgaf, want die had ze niet. Ofwel liet ze zich fêteren door vermogende mannen, ofwel spelde ze eigenaren van peperdure hotels op de mouw dat ze een nazaat van de tsaar was (wat zo goed als zeker niet waar was), en over een gigantische erfenis beschikte; keer op keer werd ze geloofd. En als het uitkwam dat ze een doortrapte leugenares was, vertrok de gravin exact op tijd met de noorderzon. De keren dat ze van woonplek veranderde, zijn niet te tellen. In Egypte (1925).

Familieverhaal Het is een bizarre geschiedenis die door de auteur met smaak wordt opgedist. En ook met kennis van zaken: Sylvester Hoogmoed publiceerde enkele jaren geleden de biografie van Ramses Shaffy, overleden in 2009, onder de titel 'We zien wel!'. Hij kende het ongewone familieverhaal dus al en wist hoe ingewikkeld de verhouding van Ramses met zijn moeder was, en ook met zijn verwekker, een Egyptische diplomaat, Ramsès (op z'n Frans geschreven) Shaffy Bay die in deze biografie eveneens ruim aandacht krijgt. Het is volgens de auteur een raadsel waarom deze Egyptenaar nooit naar zijn zoon heeft omgekeken. Ramses was de vijftig al gepasseerd toen hij zijn vader voor het eerst zag. De beschrijving van deze ontmoeting in het appartement van de vader in Parijs is beklemmend. In plaats van zich bij de schaarse feiten neer te leggen gaat de schrijver speculeren. Vooral in de laatste hoofdstukken van het boek is dat hinderlijk Sylvester Hoogmoed vertelt het verhaal van Ramses' moeder, de gravin, in omgekeerde volgorde: elk volgend hoofdstuk gaat verder in de tijd terug. Wellicht heeft dat te maken met de beschikbare bronnen. Overal zitten gaten in haar levensgeschiedenis, maar vooral over haar jeugd is veel onbekend. Zo staat het niet eens vast wanneer ze is geboren: voor 1900, erna? In plaats van zich bij de schaarse feiten neer te leggen gaat de schrijver speculeren. Vooral in de laatste hoofdstukken van het boek is dat hinderlijk. Daar komen nogal wat woorden en termen als 'waarschijnlijk', 'mogelijk', en 'niet uitgesloten' voor. Of de auteur schrijft: "Ze zal vast wel eens de bekende nachtclub van Frederick Bruce Thomas hebben bezocht." Maar zeker weten doet-ie het dus niet. Sylvester Hoogmoed - De moeder van Ramses

Jantje-van-leiden Ergens midden in het boek laat Hoogmoed zich ontvallen dat iets 'niet meer kapot te checken' is. Daarmee doet hij zichzelf tekort, want zo'n zinnetje doet vermoeden dat hij zich er met een jantje-van-leiden van probeert af te maken. Maar dat doet hij juist niet: hij deed uitvoerig archiefonderzoek, sprak met veel mensen en schakelde vertalers in bij het raadplegen van in het Russisch gestelde brieven. De biograaf probeert een antwoord te geven op de vraag waarom de moeder van Ramses haar zoon in 1939 op de trein zette en vervolgens tot een jaar na de oorlog niks meer van zich liet horen. Op grond van politiedossiers komt hij tot de conclusie dat de gravin in die tussenliggende jaren gedetineerd is geweest, in Frankrijk en België. Ze was veroordeeld wegens oplichting, bedrog en belediging. Toen bleek dat een deel van de strafbare feiten was verjaard, bleef ze toch nog jaren vastzitten. Direct na haar vrijlating in 1946 zocht ze weer contact met Ramses. In zekere zin is deze lezenswaardige biografie van de moeder een aanvulling op die van Ramses Van veel waarde voor dit boek was een koffertje met allerlei paperassen dat bij de uitgeverij van Hoogmoed werd bezorgd, kort nadat zijn biografie van Ramses Shaffy was verschenen. Uit al die brieven, ansichtkaarten, rekeningen van hotels, artsen en advocaten en krantenknipsels doemt volgens de schrijver een 'schimmige gestalte van een gravin op'. Zo leidde dus de ene levensschets tot de andere. In zekere zin is deze lezenswaardige biografie van de moeder een aanvulling op die van Ramses, het vult de gaten op die daar nog in zaten, en het geeft vooral een beter beeld van zijn afkomst en vroege jeugd. Sylvester Hoogmoed - De moeder van Ramses Leven als een losbandige tsarendochter

Prometheus; 288 blz. € 19,99

