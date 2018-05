De wegbereiders voor voetballers als Stam, Van Persie en Van Dijk

Arnold Mühren was in 1978 de eerste Nederlandse voetballer die als full prof bij een Engelse club ging spelen, Ipswich Town. Een halfjaar later volgde Frans Thijssen. Ze kwamen allebei van FC Twente waar ik toen als jongen van veertien fan van was. Ik bleef ze via de radio volgen: elke zaterdagmiddag luisterde ik met de koptelefoon op naar de BBC. Prachtig vond ik dat, om al die namen van beroemde Engelse voetballers te horen, en daartussen Mühren en Thijssen.

Lees verder na de advertentie

Ramp De eerste wedstrijd van Mühren was een ramp, hij kreeg maar vier keer de bal, als middenvelder werd hij finaal overgeslagen. Ipswich speelde typisch Engels, kick and rush: de bal van achteren naar voren, hoog voor de pot, en maar hopen dat-ie erin valt. Hij is toen met de trainer gaan praten, de beroemde Bobby Robson, en die veranderde de speelwijze. Zeker toen Thijssen kwam, ging het beter lopen. Mede dankzij de Nederlanders werd Ipswich Town twee keer nummer twee in de Premier League. In 1981 wonnen ze de Uefa-cup. Technici Mühren en Thijssen werden razend populair, de fans van Ipswich liepen met ze weg. Het zijn allebei pure technici die van alles met een bal kunnen doen en die met één beweging een speler vrij voor het doel kunnen zetten. Bij Tottenham Hotspur had je ook twee van die technisch begaafde spelers, de Argentijnen Ardiles en Villa. Met z’n vieren hebben ze het Engelse voetbal veranderd, andere clubs namen het spel over, en ook het Engelse nationale elftal. De eerste wedstrijd van Mühren was een ramp, hij kreeg maar vier keer de bal

Totaalvoetbal Bobby Robson was gek van het Nederlandse voetbal, daarom haalde hij Mühren en Thijssen naar Ipswich. Het was de tijd van het totaalvoetbal, van de grote successen van Ajax en van Oranje. Nog steeds zijn we populair in Engeland. Ze begrijpen er daar helemaal niets van dat we er volgende maand niet bij zijn op het WK in Rusland, dat we zo diep zijn weggezakt.

Diner Ik heb altijd een boek over Mühren en Thijssen willen schrijven, maar ik had er nooit de tijd en de gelegenheid voor. Dat veranderde toen ik een paar jaar geleden bij Voetbal International wegging. In drie maanden heb ik het geschreven: ik heb tientallen mensen geïnterviewd, en ben een paar keer met Mühren en Thijssen naar Ipswich geweest. Ik mocht aanzitten aan een diner met oud-spelers, prachtig was dat. Ik mocht hun plakboeken gebruiken, daaruit komen de foto’s in het boek.

Apetrots Mijn vrouw Jolanda heeft het boek in het Engels vertaald, de vroegere perschef van Ipswich, Mel Henderson, heeft de tekst nog een keer doorgenomen. Tot mijn grote verrassing is het op de longlist geplaatst van de Sport Book Awards als voetbalboek van het jaar. Daar was ik al heel blij mee. En eergisteren, Hemelvaartsdag, is bekend geworden dat ik ook de shortlist van zes boeken heb gehaald. Apetrots ben ik!